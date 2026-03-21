Sáng 21-3, giá vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng khi vừa mở cửa

Sáng 21-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng lùi sâu về 167,7 triệu đồng/lượng mua vào, 170,7 triệu đồng/lượng bán ra, rớt 5,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng trong nước đi xuống theo đà biến động của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.492 USD/ounce, mất gần 200 USD/ounce so với phiên trước. Các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp tục chứng kiến cú sốc rớt thẳng đứng của giá vàng.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng rớt một mạch từ vùng cao nhất trong phiên 4.720 USD/ounce xuống có lúc chỉ còn 4.483 USD/ounce.

Không chỉ vàng, bạc cũng giảm sốc. Kim loại này mất gần 7% so với phiên trước, giảm từ vùng 74 USD/ounce xuống chỉ còn 67,9 USD/ounce khi kết thúc tuần giao dịch.

Cùng nhịp đi xuống, giá bạc các loại ở thị trường trong nước cũng lùi sâu khi nhiều thương hiệu Phú Quý, Ancarat điều chỉnh bạc miếng về còn 2,54 triệu đồng/lượng mua vào, 2,62 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm khoảng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Theo giới phân tích, đà lao dốc của vàng, bạc chủ yếu do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá năng lượng và làm suy giảm kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương.

Sáng nay, giá dầu thô Brent giao ngay ở mức 112 USD/thùng, tăng 3,2% so với phiên trước; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) neo ở mức cao quanh 99,5 điểm.

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,3%, phản ánh lo ngại lạm phát gia tăng khi giá dầu thô tăng vọt, cũng tạo áp lực lên giá vàng.

Chưa kể, thị trường đang giảm kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong năm nay, do áp lực từ chi phí năng lượng cao hơn có thể thúc đẩy lạm phát nghiêm trọng hơn dự kiến.

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, trả lời Kitco rằng sự sụt giảm và áp lực bán những ngày qua khiến đợt tăng 23% từ mức thấp nhất ngày 2-2 là 4.402 USD/ounce lên mức cao nhất ngày 2-3 là 5.420 USD/ounce được coi là một đợt phục hồi điều chỉnh. Diễn biến tiếp theo đang nghiêng về một chuỗi giảm giá mạnh kéo dài nhiều tuần.

Ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management, cho biết việc vàng bị bán tháo không có gì ngạc nhiên nếu xét đến động lực đầu cơ mạnh mẽ hồi đầu năm. Kim loại quý này có thể tiếp tục giảm giá khi các nhà đầu tư mua vào với giá trên 5.000 USD/ounce cắt giảm vị thế của mình.

"Các nhà đầu cơ đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Nhiều người đã cố gắng chờ đợi sự biến động hồi tháng 2 qua đi, nhưng phần lớn số tiền đó giờ đã bị thua lỗ" – ông Rob Haworth nêu quan điểm.

Ở chiều ngược lại, một số nhà phân tích cho rằng sự điều chỉnh của vàng, bạc có thể là tạm thời và mức giá lùi sâu trong ngắn hạn sẽ khuyến khích các ngân hàng trung ương quay lại mua vào các kim loại quý.