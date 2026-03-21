Giá vàng hôm nay, 21-3: Vàng thế giới "bốc hơi" 244 USD

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Sáng 21-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.492 USD/ounce, tiếp tục giảm mạnh 244 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.736 USD/ounce.

Mức giảm này góp phần đưa giá vàng hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong 6 năm gần đây, chủ yếu do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá năng lượng và làm suy giảm kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương.

Dù vậy, tính từ đầu năm 2026, giá vàng thế giới vẫn duy trì mức tăng khoảng 8%, và một số nhà phân tích nhận định rằng sự điều chỉnh giảm tạm thời có thể khuyến khích các ngân hàng trung ương quay lại mua vào kim loại quý này.

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên mức 4,3%, phản ánh lo ngại lạm phát gia tăng khi giá dầu thô tăng vọt. Thị trường đang giảm kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay, do áp lực từ chi phí năng lượng cao hơn có thể thúc đẩy lạm phát nghiêm trọng hơn dự kiến.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường kim loại quý, ông Bernard Dahdah – nhà phân tích tại Natixis cảnh báo rủi ro giảm giá đang tăng cao.

"Nếu các nguồn tài nguyên năng lượng tiếp tục bị phá hủy và chiến tranh kéo dài, giá vàng có thể giảm xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, do Fed buộc phải tăng lãi suất để đối phó với lạm phát từ giá năng lượng"- ông Bernard Dahdah nhận định.

Trên các thị trường tài chính liên quan đến giá vàng, đồng USD tăng giá , trong khi giá dầu thô tăng nhẹ và giao dịch quanh mức 96,5 USD/thùng, tiếp tục phản ánh tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Các diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang chịu sức ép từ lực bán chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó và sự củng cố giá trị của đồng đô la Mỹ, khi bất ổn địa chính trị vẫn là yếu tố then chốt, định hình xu hướng giá vàng.