Sáng 17-4, tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 17-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc của vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thái Sơn

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 16-4, giải độc đắc (dãy số 143754) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thái Sơn ở xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 672664) của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận và vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 951018) của vé số An Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Trong khi đó, giải an ủi của vé số An Giang chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Tùng

Tuần trước, giải độc đắc của vé số An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh cùng trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 17-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.