Bộ Tài chính có đề xuất quan trọng về Thuế Thu nhập cá nhân, theo hướng điều hành linh hoạt

Theo đó, Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Luật thuế TNCN số 109/2025/QH15, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ không phải nộp thuế TNCN.

Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế TNCN được xác định bằng phần doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản vượt trên mức quy định của Chính phủ, nhân 5% thuế suất.

Sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 5 Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 149/2025/QH15. Cụ thể, hàng hoá, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu dưới mức quy định của Chính phủ; tài sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Bổ sung khoản 14b và Điều 4 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15, thu nhập của doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ được miễn thuế TNDN.

Bộ Tài chính cho hay, qua rà soát chính sách thuế và thực trạng công tác quản lý thu hiện hành đối với hộ, cá nhân kinh doanh, việc nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế trong điều kiện kinh tế trong nước có nhiều biến động so với thời điểm ban hành Luật Thuế TNCN (cuối năm 2025) là cần thiết.

Hành động này nhằm đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, và có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp người nộp thuế không muốn và không thể tìm các biện pháp trái pháp luật để trốn, tránh thuế.

Đồng thời, tình hình thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Theo đó để hỗ trợ cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những những đối tượng yếu thế, đồng thời khuyến khích cá nhân chuyển lên doanh nghiệp. Trên cơ sở đánh giá tác động (cân đối giữa tác động giảm thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội), Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh

Đối với nhóm doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế TNDN chưa có quy định ngưỡng thu nhập được miễn thuế (không xác định thời hạn miễn) đối với doanh nghiệp nhỏ như mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Để hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp có quy mô nhỏ vượt qua khó khăn, đồng thời để đảm bảo đồng bộ với việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh thì cần bổ sung quy định miễn thuế TNDN đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Việc điều chỉnh đồng bộ ngưỡng thu nhập được miễn thuế của doanh nghiệp quy mô nhỏ với ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh cũng là để đảm bảo công bằng trong chính sách, qua đó giúp cho người nộp thuế lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp.

Đây là động thái góp phần khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp với chế độ quản trị chuyên nghiệp và có nhiều điều kiện để nâng cao hơn nữa quy mô, hiệu quả kinh doanh.

Quy định này cũng là để thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân.