Roger Federer trở thành tỷ phú: Từ huyền thoại sân quần vợt đến “ông trùm” đầu tư

Federer trở thành tỷ phú sau khi giải nghệ

Dù chấm dứt sự nghiệp thi đấu từ năm 2022 vì chấn thương, Federer vẫn duy trì vị thế vận động viên quần vợt được trả thù lao cao nhất. Trong sự nghiệp 24 năm, anh giành gần 131 triệu USD tiền thưởng, đứng thứ ba lịch sử sau Djokovic và Nadal.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của Federer lại đến từ ngoài sân đấu. Theo Forbes, anh đã kiếm khoảng 1 tỷ USD trước thuế từ quảng cáo, sự kiện và các dự án kinh doanh – gấp đôi đối thủ Djokovic hay Nadal. Các thương hiệu gắn bó lâu dài như Rolex, Mercedes-Benz hay Moët & Chandon giúp tên tuổi Federer gắn liền với sự sang trọng và tinh tế.

Với khoản đầu tư chiến lược vào hãng giày On, giá trị tài sản của Federer hiện được ước tính khoảng 1,1 tỷ USD, đưa anh trở thành một trong bảy vận động viên hiếm hoi đạt cột mốc này.

Cú rẽ quan trọng đến vào năm 2018, khi Federer rời Nike sau 20 năm để ký hợp đồng trị giá 300 triệu USD với Uniqlo. Sự thay đổi này mở ra cơ hội mới: Uniqlo không sản xuất giày tennis, cho phép Federer hợp tác với thương hiệu On – một startup giày thể thao Thụy Sĩ đang lên.

Năm 2019, anh mua cổ phần khoảng 3% trong On và trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm. Đến năm 2021, On niêm yết trên sàn chứng khoán New York với vốn hóa gần 15 tỷ USD. Giá trị cổ phần của Federer hiện vượt 375 triệu USD, được xem là “quả đầu tư vàng”.

Ngoài ra, Federer còn đồng sáng lập công ty quản lý Team8 và giải Laver Cup – sự kiện đã trở thành một phần của ATP Tour, thường xuyên sinh lợi trừ năm 2023 do nâng cấp hạ tầng.

Năm 2019, Roger Federer đứng ở sân trung tâm tại Basel, Thụy Sĩ.

Ngoài thể thao, Federer còn đầu tư vào lĩnh vực nào khác?

Không dừng lại ở thể thao, Federer tham gia nhiều thương vụ khởi nghiệp. Năm 2021, anh cùng nhóm nhà đầu tư, trong đó có tay đua F1 Lewis Hamilton, rót vốn vào NotCo – công ty thực phẩm công nghệ Chile chuyên phát triển thực phẩm từ thực vật, được định giá 1,5 tỷ USD.

Federer vẫn giữ quan hệ hợp tác với hơn chục thương hiệu lớn từ thời thi đấu, như UBS, NetJets hay Oliver Peoples. Trên mạng xã hội, anh có tới 43,5 triệu người theo dõi, mức độ tương tác cao gấp đôi Djokovic và gấp bốn Nadal – một lợi thế lớn trong việc duy trì sức hút với nhà quảng cáo.

Các chuyên gia nhận định hình ảnh lịch lãm, thân thiện và phong cách quý ông Thụy Sĩ giúp Federer khác biệt. Điều này khiến giá trị thương mại của anh không chỉ duy trì sau giải nghệ mà còn có thể tiếp tục tăng trong tương lai.