Quốc gia ngập trong dầu mỏ nhưng vẫn chìm trong cảnh mất điện mùa hè

Kuwait sở hữu khoảng 6% trữ lượng dầu toàn cầu và là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Thế nhưng, mùa hè năm nay, hệ thống điện của nước này liên tục quá tải do nhu cầu tăng vọt dưới cái nóng 50 độ C. Bộ Điện, Nước và Năng lượng tái tạo đã phải áp dụng lịch cắt điện luân phiên, khiến nhiều hộ gia đình và trường học lâm vào cảnh khốn khổ.

Không ít người dân bày tỏ sự phẫn nộ. Một giáo viên kể phải dạy học trong bóng tối, trong khi nhiều gia đình lo lắng cho sức khỏe người thân cần thiết bị y tế hoạt động bằng điện. Các đợt cắt điện kéo dài từ tháng 6, trùng với những ngày oi bức nhất, làm cuộc sống gần như tê liệt.

Đường dây điện ở Thành phố Kuwait vào tháng 6. Bộ Điện, Nước và Năng lượng Tái tạo đã tăng cường cắt điện theo lịch trình do nhiệt độ mùa hè tăng cao.

Nguyên nhân nào dẫn đến khủng hoảng điện?

Các chuyên gia chỉ ra nhiều yếu tố. Thứ nhất, nhu cầu điện tăng nhanh vì khí hậu nóng lên, trong khi việc mở rộng lưới điện chậm trễ do quan liêu và trì hoãn dự án. Thứ hai, Kuwait đã chuyển dần từ đốt dầu sang dùng khí tự nhiên để phát điện. Tuy nhiên, nguồn khí trong nước hạn chế, buộc quốc gia này phải nhập khẩu. Nhiều lần gián đoạn nguồn cung khí đã trực tiếp gây ra cắt điện.

Theo số liệu, mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của Kuwait tăng 16% từ năm 2000 đến 2021. Tháng trước, Tập đoàn Dầu khí Kuwait phải ký hợp đồng 15 năm nhập khí hóa lỏng từ Qatar, nhưng các nhà quan sát cho rằng giải pháp này chưa đủ để ngăn chặn khủng hoảng lâu dài.

Người dân nói gì về trách nhiệm quản lý?

Mặc dù quốc gia có quỹ đầu tư hơn 980 tỷ USD, nhiều người Kuwait cho rằng nguyên nhân chính là sự yếu kém trong quản lý công. Trong 10 năm, nước này đã có tới 14 bộ trưởng điện lực, nhưng các dự án điện trọng điểm vẫn ì ạch. Báo cáo của công ty tư vấn AlShall nhận định vấn đề nằm ở quản trị rối ren chứ không phải thiếu tiền hay thiếu nhiên liệu.

Các cựu quan chức và chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, nếu một quốc gia giàu có như Kuwait còn để người dân chịu cảnh mất điện giữa mùa hè, thì rõ ràng có lỗ hổng trong quy hoạch. Ngay cả các nước láng giềng như UAE hay Qatar, dù tránh được mất điện diện rộng, cũng không thể bảo vệ người dân khỏi tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.