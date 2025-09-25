Loại cây xưa nhiều nhà chặt bỏ giờ hoá “mỏ vàng”, hái quả bán được hàng chục triệu đồng

Được coi là đặc sản của mùa thu, vào thời gian này, tại các cửa hàng hoa quả hay các gian hàng tại chợ truyền thống, chợ online, quả hồng được bày bán khắp nơi với đủ các chủng loại, màu sắc với giá từ 25-75 nghìn đồng/kg.

Đặc biệt, vài năm gần đây, còn xuất hiện một loại hồng có giá đắt đỏ, gấp 2-3 lần các loại hồng khác, lên đến 120-150 nghìn đồng/kg, đó là hồng da tre.

Hồng da tre có lớp vỏ ngoài xanh bóng như thân cây tre, khi chín sẽ chuyển sang màu vàng như mật ong, trong như thạch. (Ảnh: Nguyễn Trọng Nghĩa).

Tự nhận mình là người thích ăn hồng giòn nhưng lại cực ghét ăn hồng chín, chị Nguyễn Ngân (Hà Nội) cho biết, ban đầu nghe tên hồng da tre, chị chỉ định mua về ăn thử. Tuy nhiên, ăn xong thì “nghiện” đến mức suốt một mùa hồng năm ngoái, một mình chị phải mua tới 20kg hồng da tre về ăn.

“Tôi mua thử với giá 150 nghìn đồng/kg, định bụng thử xem thế nào mà mọi người khen thế. Vậy mà ăn xong, miếng hồng mềm tan trong miệng, thi thoảng có miếng hồng giòn sần sật, ngọt mà không gắt, khác hẳn với tất cả các loại hồng tôi đã từng nếm thử”, chị Ngân nói.

Vì quá mê hồng da tre, không chỉ mua về ăn, chị còn giới thiệu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng ăn loại quả này.

Từ loại quả quê có giá vài nghìn đồng/kg, hồng da tre trở thành đặc sản mùa thu có giá lên đến hàng trăm nghìn đồng/kg. (Ảnh: Nguyễn Trọng Nghĩa).

“Năm nay tôi tìm được đầu mối tận gốc ở Thái Nguyên nên vừa được ăn ngon mà giá lại rẻ hơn mọi năm. Chỉ từ 100 nghìn đồng/kg loại từ 3-5 quả/kg. Giờ mới bắt đầu vào chính vụ và sẽ hết mùa trong khoảng 20 ngày thôi. Phải tận dụng ăn nhanh kẻo hết”, chị Ngân cho hay.

Cũng là “tín đồ” của hồng da tre, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (Hà Nội) cho biết, hồng da tre là loại hồng có nguồn gốc xóm Việt Cường, Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nên còn được gọi là hồng Việt Cường hoặc hồng vuông.

Theo anh Nghĩa, trước đây, hồng da tre không được nhiều người biết đến. Giá hồng da tre rất rẻ, chỉ vài nghìn đồng/kg nên nhiều nhà chặt bỏ để thay thế bằng các loại cây trồng khác. Khoảng 5 năm trở lại đây, quả hồng da tre bỗng “nổi như cồn” và trở nên đắt đỏ, được nhiêu người tìm mua nhờ cách ăn của người Hà Nội

Hồng da tre nổi tiếng và trở nên đắt đỏ bởi cách ăn của người Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Trọng Nghĩa).

“Bình thường, tất cả các loại hồng khi già, được hái từ trên cây xuống đều được mang đi ngâm nước, đến khi chín rồi ăn. Tuy nhiên, cách ăn của người Hà Nội lại để chín tự nhiên mà không cần ngâm nước. Chỉ cần đặt úp ngược cuống xuống, đợi khoảng từ 3-5 ngày, cho quả hồng chuyển từ màu xanh sang màu vàng, sờ thấy mềm, nhấc lên thấy cuống tách rời khỏi quả thì là hồng chín”, anh Nghĩa cho hay.

Quả hồng chín để ăn ngon nhất thì phải bổ đôi rồi để vào trong ngăn mát tủ lạnh, đợi cho bề mặt hơi se se lại thì dùng thìa xúc ăn. Miếng hồng trong veo, vàng như lòng đào trứng gà, cảm giác như cho miếng hồng vào miệng như là đang ăn thạch, rất ngon, vừa mát vừa từ từ tan ra trong miệng

Hồng da tre sau khi hái về sẽ được đặt úp cuống xuống, chờ 3-5 ngày sau hồng chuyển sang màu vàng, trong như thạch là ăn được. (Ảnh: Nguyễn Ngọc Khiêm)

“Tôi đã ăn rất nhiều loại hồng nhưng nói về độ ngọt thì chưa thấy loại hồng nào ngọt như hồng da tre Thái Nguyên”, anh Nghĩa khẳng định.

Sở hữu 2 cây hồng da tre trong vườn nhà, anh Nguyễn Ngọc Khiêm, trú tại xóm Việt Cường, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm nào được mùa, mỗi cây hồng da tre này có thể cho thu hoạch hàng tạ quả. Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, quả non rụng nhiều khiến năng suất bị giảm đi, chỉ thu hoạch được khoảng 60-70kg/cây.

Vào những năm được mùa, 2 cây hồng nhà anh Khiêm có thể cho thu hoạch hàng tạ quả, thu về hàng chục triệu đồng.

“Những cây hồng này nhà tôi có từ thời các cụ rồi, được bao nhiêu năm tôi cũng không rõ. Đến mùa thu hoạch được bao nhiêu là bán hết ngay lúc ấy. Năm nay, giá bán tại vườn được 75 nghìn đồng/kg, tính ra có 2 cây hồng mà cũng cho thu hơn chục triệu đồng một vụ”, anh Khiêm cho hay.

Hồng da tre được lùng mua với giá đắt đỏ, gấp nhiều lần các loại hồng khác. Vì vậy, những năm gần đây, anh Khiêm cũng như các hộ gia đình khác ở Việt Cường cũng đang tín hành nhân rộng diện tích.

Để hái hồng da tre, anh Khiêm phải cẩn thận làm chiếc túi vải vào đầu cây sào tre để quả hồng không bị va đập, dập nát.

Theo anh Khiêm, để đảm bảo chất lượng của cây hồng da tre khi nhân giống, anh không chiết cành như các loại cây trồng khác mà tiến hành nhân giống bằng rễ hồng. Trung bình, từ khi nhân giống đến khi trồng và ra quả, quá trình này phải mất 6-7 năm.

Hồng da tre hái đến đâu được thu mua hết đến đó với giá gấp 3-4 lần các loại hồng khác.

Hiện tại, ước tỉnh trên toàn tỉnh Thái Nguyên chỉ còn khoảng 500 cây hồng da tre trên 10 năm tuổi, tập trung ở các xã Đồng Hỷ, La Hiên, Nam Hoà… Chính vì vậy, hồng da tre trở thành “của hiếm”, có giá đắt đỏ, có tiền nhưng nếu không phải đúng mùa chưa chắc đã mua được.