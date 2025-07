Chung kết World Cup 2026 đá tại Mỹ: New York và New Jersey hưởng lợi chưa từng có

Theo ước tính do Ban tổ chức địa phương (NYNJ Host Committee) công bố, việc đăng cai 8 trận đấu tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey, bao gồm cả trận chung kết vào ngày 19/7/2026, có thể đem lại mức đóng góp kinh tế lên tới 3,3 tỷ USD cho khu vực New York – New Jersey.

Giải đấu dự kiến thu hút hơn 1,2 triệu người hâm mộ và du khách, trở thành một trong những kỳ World Cup có lượng khán giả đông đảo nhất trong lịch sử FIFA. Sự kiện này không chỉ thu hút tiền vé mà còn thúc đẩy chi tiêu trong các lĩnh vực như khách sạn, ẩm thực, giao thông và mua sắm.

Theo phân tích từ NYNJ Host Committee, 1,3 tỷ USD trong tổng giá trị ước tính sẽ đến từ thu nhập lao động – tức là lương và thù lao cho những người làm việc liên quan tới giải đấu. Bên cạnh đó, khoảng 1,7 tỷ USD sẽ đến từ chi tiêu của khán giả và du khách, bao gồm cả những người không trực tiếp dự khán trận đấu.

Cùng với New York và New Jersey, 11 thành phố khác tại Mỹ cũng sẽ đăng cai World Cup 2026, trong đó có Boston, Dallas, Kansas City, Philadelphia và Los Angeles. Giải đấu năm tới được kỳ vọng sẽ là kỳ World Cup có lượng người xem trực tiếp đông nhất lịch sử, với hơn 6 triệu người dự kiến tham dự 104 trận đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tổng cộng, dự kiến hơn 26.000 việc làm sẽ được tạo ra tại New York và New Jersey để phục vụ cho công tác tổ chức giải đấu. Đây là cơ hội việc làm đáng kể, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ xây dựng, hậu cần đến dịch vụ du lịch và truyền thông.

Ngoài ra, việc tổ chức World Cup cũng sẽ mang lại 432 triệu USD tiền thuế cho chính quyền bang và địa phương. Những con số này được đưa ra dựa trên nghiên cứu kinh tế do tổ chức Tourism Economics, một nhánh của Oxford Economics, thực hiện.

World Cup 2026 có ý nghĩa như thế nào với khu vực đăng cai?

Giám đốc điều hành NYNJ Host Committee – ông Alex Lasry – nhấn mạnh rằng World Cup là một sự kiện “tạo nên di sản lâu dài” cho khu vực. Theo ông, giải đấu sẽ không chỉ tạo ra các lợi ích kinh tế rõ rệt mà còn gia tăng hình ảnh quốc tế, thúc đẩy đầu tư và tạo ra “những cơ hội phát triển bền vững” cho cộng đồng địa phương.

Việc tổ chức một sự kiện thể thao toàn cầu như World Cup cũng được xem là bước đệm quan trọng để New York và New Jersey xây dựng vị thế là những trung tâm quốc tế hàng đầu về tổ chức sự kiện và du lịch thể thao.

Tổng thống Trump nói gì về World Cup 2026?

Tổng thống Donald Trump, người từng gọi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là “bạn thân”, tỏ ra rất kỳ vọng vào thành công của World Cup 2026, bất chấp những chính sách thương mại cứng rắn mà ông áp đặt lên nhiều quốc gia – trong đó có cả các nước tham dự giải đấu.

Phát biểu trong một cuộc họp của nhóm công tác FIFA tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng “những căng thẳng sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn”. Đây là một tuyên bố gây chú ý, cho thấy ông xem thể thao là cơ hội để khuếch trương ảnh hưởng và thể hiện sức mạnh quốc gia, bất chấp các yếu tố chính trị quốc tế.