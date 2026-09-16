PNJ có động thái mới về thu mua vàng, kim cương

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi công ty thực hiện mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Việc điều chỉnh được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm trên cơ sở bảo đảm cân đối với tình hình tài chính thực tế của công ty. Hiện, PNJ đang hoàn thiện phương án triển khai, dự kiến áp dụng cho các dòng hàng trang sức thời trang và vàng miếng để sớm phục vụ khách hàng thuận tiện hơn.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc PNJ tổ chức xây dựng và triển khai phương án chi tiết theo chủ trương nêu trên và báo cáo tình hình thực hiện với Hội đồng quản trị.

Hồi tháng 7, PNJ thông báo áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế cho toàn bộ giao dịch mua lại trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng đến bán vàng, kim cương cho PNJ được hẹn trả chậm trong vòng 120 ngày, chia làm 5 đợt.

Kể từ ngày 21/7, PNJ thông báo áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế cho toàn bộ giao dịch mua lại trên toàn quốc.

Cụ thể, ngay khi hoàn tất tiếp nhận tài sản, hồ sơ chứng từ hợp lệ, PNJ sẽ thanh toán 10% giá trị món hàng theo giá thu lại, sau đó 30 ngày sẽ thanh toán đợt 2 là 20%, đợt 3 là sau 60 ngày thanh toán 25%, đợt 4 là sau 90 ngày thanh toán 25%, đợt còn lại là sau 120 ngày thanh toán 10% còn lại.

Hôm 4/9, PNJ thông tin, công ty và gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã đạt thỏa thuận về việc cung cấp một khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp.

Để thu xếp nguồn vốn cho khoản vay, vào ngày 11/9, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, đồng thời là con gái bà Dung - đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu PNJ. Thời gian giao dịch từ ngày 10/9 - 10/10.

Cùng thời gian trên, bà Trần Phương Ngọc Hà - cũng là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu PNJ. Mục đích hai giao dịch trên nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho công ty vay.