Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong ngày đầu nâng hạng

Hôm nay (21/9) là ngày chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ thị trường cận biên sang mới nổi thứ cấp. Điều này được kỳ vọng mang theo dòng vốn nước ngoài hàng tỷ USD vào thị trường qua lộ trình chuyển đổi gồm 4 chặng, kéo dài đến tháng 9 năm sau.

Theo nhiều công ty chứng khoán, tác động tích cực của sự kiện này có từ khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng vào tháng 4. Do đó, việc thay đổi phân loại thị trường nhiều khả năng không còn tác động mạnh đến chỉ số, dù vẫn mang đến chuyển biến tích cực.

Diễn biến ngắn hạn đang phần nào đi ngược dự đoán này. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM hôm nay mở cửa trong sắc xanh, nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm và liên tục nới rộng biên độ bởi áp lực bán lan rộng. VN-Index có thời điểm mất hơn 32 điểm, xuống sát 1.780 điểm.

Lực cầu rót vào những cổ phiếu đầu ngành ngân hàng trong những phút cuối phiên giúp chỉ số nhích lên trên 1.799 điểm, đóng cửa với mức giảm 16 điểm.

Xét theo ngành, nhóm bất động sản (bao gồm Vingroup) tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. VIC và VHM lần lượt mất 2,6% và 4,1%, khiến chỉ số giảm hơn 15 điểm. Điều này đồng nghĩa thị trường gần như đi ngang tham chiếu nếu loại trừ biến động của hai mã này.

Cổ phiếu của các chủ đầu tư bất động sản khác như Novaland, Quốc Cường Gia Lai, DIC Corp, Hà Đô, Hoàng Quân... cũng chốt phiên dưới tham chiếu, dù biên độ đều không quá 1,5%.

Chứng khoán, nhóm được dự báo hưởng lợi tích cực từ việc nâng hạng thị trường, đồng loạt đảo chiều từ tăng thành giảm. Những mã trụ như VND, VCK, VIX, VCI, SSI... cùng mất hơn 2% so với tham chiếu.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), ảnh hưởng của sự kiện nâng hạng thị trường sẽ rõ nét hơn ở từng cổ phiếu khi hấp thụ lực cung hoặc cầu lớn so với thanh khoản.

Điều này thể hiện rõ nhất ở SSB - cổ phiếu của Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank). Tuần trước, SSB liên tục tăng trần và lên cao nhất 3 năm khi được FTSE Russell đưa cổ phiếu vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap Index và được quỹ VanEck Vietnam ETF thêm vào chỉ số MarketVector Vietnam Local Index.

Tuy nhiên, sau đợt cơ cấu, SSB mất hết biên độ còn 22.450 đồng và đóng cửa trong tình trạng không có bên mua. Khối lượng dư bán tại giá sàn trong phiên hôm nay lên gần 2 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, VJC của Vietjet Air chốt phiên tại giá trần 138.000 đồng và không có bên bán. Mã này đứng thứ hai trong danh sách những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index trong phiên đầu tuần.

Chuyên gia VDSC cho rằng chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, còn thanh khoản tháng 8 chỉ khoảng 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước. Do đó, dư địa tăng khối lượng giao dịch sẽ nhiều hơn tăng điểm số, tương tự diễn biến tại những thị trường từng được FTSE Russell nâng hạng.

Thanh khoản thị trường hôm nay đạt hơn 17.300 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên cơ cấu danh mục đầu tư của các quỹ ngoại vào cuối tuần trước. VHM đứng đầu về giá trị khớp lệnh với gần 1.200 tỷ đồng, sau đó đến VPB và VIC.

Sau phiên mua ròng nghìn tỷ, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng ngay ngày đầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối ngoại giải ngân hơn 2.400 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 3.100 tỷ đồng.

Dự báo thị trường thời gian tới, Công ty Chứng khoán Beta (BSI) cho rằng VN-Index đang trong trạng thái đi ngang và chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng mới. Diễn biến dòng tiền, thanh khoản và xu hướng mua ròng của khối ngoại tuần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong xác nhận xu hướng thị trường.

Còn theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nâng hạng là điều kiện cần, còn chất lượng doanh nghiệp, khả năng tăng trưởng của các công ty và nền kinh tế mới là những yếu tố quyết định dài hạn. SHS khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi khi VN-Index tiếp tục hướng tới vùng kháng cự mạnh quanh 1.850 điểm.