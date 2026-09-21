Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có khi iPhone 18 Pro Max xuất hiện

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Pro

Theo Tạp chí công nghệ Techz, cùng với sự xuất hiện của dòng flagship thế hệ mới iPhone 18 Pro, thị trường smartphone ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá bán diện rộng ở các phân khúc đời cũ. Trong đó, iPhone 15 Series trở thành tâm điểm chú ý khi thiết lập mặt bằng giá mới vô cùng hấp dẫn tại các đại lý ủy quyền Apple (AAR) tại Việt Nam.

Dưới đây là cập nhật chi tiết bảng giá iPhone 15 Series mới nhất cùng những phân tích, đánh giá chuyên sâu giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm hợp lý ở thời điểm hiện tại.iPhone 18 Pro

Bảng giá iPhone 15 Series cập nhật mới nhất

iPhone 15

iPhone 15 128GB: 21.79 triệu đồng;

iPhone 15 256GB: 24.69 triệu đồng;

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus 128GB: 17.69 triệu đồng;

iPhone 15 Plus 256GB: 21.29 triệu đồng;

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro 128GB: 22.99 triệu đồng;

iPhone 15 Pro 256GB: 24.99 triệu đồng;

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 256GB: 24.99 triệu đồng;

iPhone 15 Pro Max 512GB: 28.49 triệu đồng;

iPhone 15 Pro Max 1TB: 31.99 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 15

iPhone 15 và iPhone 15 Pro. (Ảnh minh hoạ: Chợ Tốt)

Theo Đời sống và Pháp luật, việc iPhone 18 Pro trình làng kéo theo sự chênh lệch đáng kể về công nghệ, nhưng đồng thời tạo ra "khoảng trống giá" lý tưởng cho iPhone 15 Series. Để quyết định có nên xuống tiền hay không, cùng điểm qua những ưu và nhược điểm thực tế của dòng sản phẩm này:

iPhone 15 Series đánh dấu bước chuyển mình sang cổng USB-C. Người dùng hiện tại hoàn toàn có thể dùng chung dây sạc với iPad, MacBook hay các thiết bị ngoại vi khác mà không lo bất tiện. Cả 4 phiên bản đều sở hữu thiết kế Dynamic Island thay cho "tai thỏ" cũ, mang lại trải nghiệm tương tác thông báo trực quan và diện mạo không hề bị lỗi thời so với các dòng iPhone đời mới.iPhone 15 Pro Max

Chip A16 Bionic (trên bản tiêu chuẩn/Plus) và A17 Pro (trên bản Pro/Pro Max) vẫn dư sức xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng, từ chỉnh sửa video đến chiến các tựa game đồ họa cao. Hệ thống ống kính 48MP cho khả năng chụp ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và khả năng quay video đỉnh cao.

Phiên bản Pro/Pro Max với chất liệu khung Titanium và các góc bo tròn mềm mại giúp máy nhẹ hơn đáng kể, cho cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm.

Tuy nhiên, iPhone 15 và 15 Plus vẫn chỉ dừng lại ở tần số quét 60Hz. Đây là điểm trừ khá tiếc nuối khi so sánh với các đối thủ Android cùng phân khúc giá. Cổng USB-C trên iPhone 15/15 Plus chỉ hỗ trợ chuẩn USB 2.0 (tốc độ tương đương Lightning cũ), chỉ có bản Pro/Pro Max mới hỗ trợ USB 3 cho tốc độ truyền tệp nhanh.

Mức giá của iPhone 15 Pro Max (24.99 triệu) đang tiệm cận với giá của các dòng iPhone 16 Pro hoặc iPhone 17 lướt/mới, khiến người dùng phải đắn đo giữa chọn flagship đời cũ hay máy tầm trung đời mới hơn.

Nếu bạn cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn (hoặc pin trâu màn to ở bản Plus), thiết kế thời trang, cổng USB-C tiện lợi, phục vụ tốt các nhu cầu giải trí, chụp ảnh hàng ngày thì iPhone 15 là sự lựa chọn hoàn hảo với mức ngân sách hợp lý dưới 22 triệu.

Lưu ý: Mức giá trên mang tính chất tham khảo tại các đại lý ủy quyền Apple (AAR) tại Việt Nam. Giá thực tế có thể giảm thêm từ 500.000 - 1.500.000 VNĐ khi người dùng áp dụng các ưu đãi thu cũ đổi mới (Trade-in), voucher thanh toán qua ví điện tử hoặc thẻ tín dụng.

Các mẫu điện thoại nổi bật từ 17 triệu đồng

Xiaomi 17T 5G 12GB/256GB: Khoảng 18.090.000đ, nổi bật với dung lượng pin lớn 6.500 mAh và sạc nhanh 67W.

Samsung Galaxy S25 5G 12GB/256GB: Khoảng 16.990.000đ, thiết kế gọn gàng, hiệu năng mạnh mẽ từ dòng flagship Galaxy.

Phone 17e 256GB: Khoảng 17.490.000đ, lựa chọn tối ưu cho người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái mới với mức giá vừa phải.