Phố Wall lùi bước khỏi thị trường vàng, nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan

Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở mức 3.394,89 USD/ounce, nhưng sau khi tác động từ vụ việc thuế quan Thụy Sĩ dần lắng xuống, giá vàng trượt dốc đều đặn. Đến 21h Chủ nhật (giờ miền Đông), giá vàng giảm còn 3.373 USD, và đến 8h15 sáng thứ Hai, giao dịch dưới mốc 3.350 USD.

Phiên mở cửa tại Bắc Mỹ giúp giá vàng tăng nhẹ lên 3.360 USD/ounce, nhưng đà tăng không duy trì lâu. Ngay sau khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa, giá vàng chạm mức thấp nhất trong ngắn hạn, ngay trên 3.340 USD/ounce.

Thị trường vàng tuần qua chật vật tìm hướng đi sau lùm xùm liên quan đến thuế quan từ Thụy Sĩ. Ảnh minh họa

Trong vài ngày tiếp theo, giá vàng dao động ngang trong biên độ 30 USD, với mức thấp nhất 3.335 USD vào 10h15 sáng thứ Ba và cao nhất 3.367 USD vào 10h sáng thứ Tư sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đúng kỳ vọng.

Giá vàng có một đợt tăng ngắn vượt 3.370 USD vào tối thứ Tư, nhưng cũng nhanh chóng mất đà, dao động quanh mức 3.350 USD khi báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 được công bố sáng thứ Năm. Sự tăng mạnh của PPI làm lung lay niềm tin của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9, đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất tuần, ngay trên 3.330 USD/ounce vào trưa thứ Năm.

Sau đó, giá vàng tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp 10 USD cho đến khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, với các báo cáo bán lẻ và tâm lý người tiêu dùng gần như không tạo ra biến động đáng kể.

Dự báo từ các chuyên gia và nhà đầu tư

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục dao động ngang, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định: “Kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin hôm nay có thể khiến giá vàng biến động mạnh trong ngắn hạn. Ngoài ra, vàng có thể duy trì xu hướng tăng nhẹ trong biên độ hiện tại. Việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được thị trường định giá, nên cần thêm tín hiệu nới lỏng tiền tệ để vàng bứt phá".

Colin Cieszynski, Chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết: “Tôi trung lập với vàng trong tuần tới. Hai sự kiện lớn là hội nghị thượng đỉnh hôm nay và hội nghị Jackson Hole tuần tới có thể ảnh hưởng đến đồng USD, từ đó tác động đến vàng. Tuy nhiên, thị trường có thể yên ắng trong giai đoạn này".

James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, lạc quan hơn: “Vàng đang ở mức hỗ trợ. Với hội nghị Jackson Hole sắp tới, tôi không nghĩ các ngân hàng trung ương sẽ phát đi tín hiệu diều hâu. Khi có bất định, họ thường nghiêng về phía ôn hòa, và tuần tới cũng không ngoại lệ".

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng dữ liệu lạm phát tăng gần đây không đủ để ngăn Fed cắt giảm lãi suất. “Vàng giảm sau báo cáo PPI mạnh hơn dự kiến, do lo ngại về kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lạc quan về vàng trong dài hạn, vì Fed sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế", ông nói. Hansen dự đoán giá vàng sẽ dao động trong biên độ 200 USD quanh mức 3.350 USD, nhưng nhu cầu ETF tăng mạnh lên 2.878 tấn cho thấy triển vọng dài hạn vẫn tích cực.

Những sự kiện đáng chú ý tuần này

Lịch kinh tế tuần này có một số dữ liệu về nhà ở và sản xuất, nhưng tâm điểm sẽ là Fed. Sáng thứ Ba, báo cáo khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng tháng 7 sẽ được công bố. Thứ Tư, thị trường sẽ tập trung vào biên bản cuộc họp FOMC tháng 7, bài phát biểu của các thống đốc Fed Waller và Bostic, cùng với sự khởi đầu của Hội nghị Jackson Hole.

Thứ Năm có loạt dữ liệu quan trọng, bao gồm chỉ số sản xuất Philly Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, PMI nhanh của S&P Global cho tháng 8 và doanh số bán nhà hiện tại. Tuần kết thúc với bài phát biểu thường niên của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào sáng thứ Sáu.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng đã xây dựng nền tảng vững chắc quanh mức 3.330 USD/ounce. “Giao dịch trong khoảng 3.250-3.400 USD đang khiến các nhà giao dịch theo xu hướng thất vọng. Với lịch kinh tế nhẹ vào tuần tới, vàng có thể tiếp tục đi ngang. Yếu tố địa chính trị, như cuộc gặp Trump-Putin, có thể tạo biến động, nhưng diễn ra quá muộn để ảnh hưởng ngay lập tức", ông nói.