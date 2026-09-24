Cảnh sát đột kích, giải cứu 3 phụ nữ Trung Quốc bị bắt cóc

Khoảng 0h30 ngày 23/9, hơn 20 sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát nhập cư tỉnh Chon Buri, cảnh sát địa phương và cảnh sát du lịch Thái Lan bí mật áp sát căn nhà hai tầng tại xã Takhian Tia, huyện Bang Lamung, gần thành phố du lịch Pattaya.

Họ trước đó nhận được tin báo rằng ba phụ nữ Trung Quốc đang bị giam trái phép trong căn nhà. Một trong ba phụ nữ đã bí mật "gửi tin nhắn cầu cứu" cho người thân qua WeChat, kèm vị trí căn nhà nơi cô bị giam.

Cô cảnh báo người thân không được phản hồi vì điện thoại đang nằm trong tay những kẻ khống chế mình, nhờ họ liên hệ với giới chức Thái Lan.

Thay vì chỉ cử một tổ tuần tra nhỏ đi xác minh thông tin, cảnh sát nhập cư tỉnh Chon Buri đã đề nghị các lực lượng địa phương phối hợp bao vây căn nhà để giải cứu các nạn nhân.

Một nhóm cảnh sát trèo tường, đột nhập vào nhà và khống chế một nghi phạm đang ngồi ở tầng một. Hai phụ nữ được tìm thấy trong căn phòng liền kề.

Hai trong ba người phụ nữ Trung Quốc được cảnh sát Thái Lan giải cứu vào rạng sáng 23/9. Ảnh: Thaiger

Cảnh sát sau đó lên tầng hai và bắt thêm ba người đàn ông Trung Quốc. Tại một căn phòng khác, họ phát hiện người phụ nữ Trung Quốc còn lại. Cô khi đó mặc đồ ngủ, có dấu hiệu đã bị bạo hành và hoảng loạn. Một sợi xích sắt dài được tìm thấy tại căn nhà, được cho là dùng để trói những ai chống cự.

Ba nạn nhân, gồm hai người họ Liu 36 và 32 tuổi, cùng một người họ Xing 23 tuổi, cho hay họ được mời đến Thái Lan làm việc trong lĩnh vực giải trí, sau đó bị lừa đến căn nhà ở Bang Lamung và bị nhốt tại đây.

Họ cho biết đã bị các nghi phạm cưỡng hiếp, sau đó bị ép liên hệ với gia đình trả tiền chuộc.

Xích sắt được cảnh sát Thái Lan tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Thaiger

4 người đàn ông Trung Quốc bị bắt gồm Haiyang Liu, 31 tuổi; Lan Liang Feng, 28 tuổi; Xiao Jia Bin, 25 tuổi; và Deng Shunzhi, 22 tuổi. Nhóm này bị cáo buộc giam người trái phép, hành hung, cưỡng hiếp và đòi tiền chuộc.

Chỉ Deng Shunzhi có hộ chiếu, do đó cảnh sát nhập cư nghi ngờ ba người còn lại đã nhập cảnh trái phép. Giới chức Thái Lan đang xác minh hành trình nhập cảnh, thời gian nhóm này ở Thái Lan, những người có thể đã tiếp tay cho họ và liệu còn đồng phạm nào đang lẩn trốn hay không.

4 nghi phạm Trung Quốc bị bắt tại hiện trường. Ảnh: Thaiger

Hồi cuối tháng 8, dư luận Thái Lan từng rúng động trước thông tin một cô gái người Trung Quốc bị bắt cóc khi đến nước này du lịch. Nhóm bắt cóc giả làm hướng dẫn viên du lịch, được giới thiệu bởi một người mà nạn nhân quen qua mạng, sau đó đưa cô đến huyện Mae Sot, tỉnh biên giới Tak, để tìm cách vượt biên sang Myanmar.

Cô gái chỉ may mắn thoát khỏi âm mưu bắt cóc khi xe đi qua một chốt cảnh sát ở tỉnh Kamphaeng Phet và cô hét lớn cầu cứu, khiến cảnh sát đuổi theo. Lợi dụng lúc các nghi phạm không để ý, cô đã dùng hết sức mở cửa, nhảy khỏi chiếc xe và được cảnh sát giải cứu. Giới chức Thái Lan đã bắt 4 nghi phạm liên quan sự việc.

Pattaya Mail cảnh báo các vụ bắt cóc liên quan đến du khách Trung Quốc gần đây có thể làm suy giảm niềm tin vào ngành du lịch nước này, đặc biệt khi thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Khi cảm nhận về rủi ro gia tăng, du khách có thể chuyển sang lựa chọn các nơi khác, khiến Thái Lan mất dần hình ảnh một điểm đến an toàn.