Phim ghi hình tại nhà tù Côn Đảo gây bất ngờ lớn

Thanh âm vượt đại dương của đạo diễn Đào Duy Phúc là phim điện ảnh do Nhà nước đặt hàng sản xuất đầu tiên được phát hành theo hình thức chiếu thương mại.

Sau ba ngày đầu ra rạp, phim ghi nhận những tín hiệu tích cực về doanh thu, dù lãnh đạo Cục Điện ảnh từng khẳng định đây không phải tiêu chí hàng đầu đối với dòng phim này.

Diễn viên Thùy Dương - nữ chính và ê-kíp tại buổi ra mắt phim Thanh âm vượt đại dương.

Theo số liệu của đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tính đến trưa 27/7, Thanh âm vượt đại dương thu về 3,1 tỷ đồng. Phim duy trì hơn 500 suất chiếu/ngày, với khoảng hơn 3.000 vé bán ra mỗi ngày. Vị trí top 4 doanh thu trong ngày của Thanh âm vượt đại dương vẫn được củng cố từ thời điểm ra mắt (24/7) đến nay.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả trẻ chia sẻ trải nghiệm tích cực sau khi xem phim, kêu gọi nhiều người cùng ra rạp để hiểu thêm những thước phim lịch sử.

Nhìn ở góc độ thương mại, doanh thu hơn 3 tỷ đồng sau ba ngày của Thanh âm vượt đại dương chưa thể đặt cạnh những phim thương mại đang dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, với dòng phim Nhà nước đặt hàng, đây vẫn là kết quả đáng chú ý.

Phim không quy tụ ngôi sao phòng vé, nhiều diễn viên lần đầu thử sức với điện ảnh, lại ra rạp đúng thời điểm phải cạnh tranh với bom tấn như Conan và The Odyssey.

Trong nhiều năm qua, phần lớn phim lịch sử, cách mạng do Nhà nước đầu tư được phát hành chủ yếu theo hình thức phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Các tác phẩm thường được chiếu miễn phí hoặc tổ chức các đợt chiếu lưu động tại địa phương, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, trong khi thời gian phát hành thương mại nếu có cũng khá ngắn và ít suất chiếu.

Thanh âm vượt đại dương là phim lịch sử do Nhà nước đặt hàng sản xuất, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954.

Phim được ghi hình tại di tích nhà tù Côn Đảo từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, với sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, Thùy Dương, Quang Thuận, Vĩnh Xương, Lê Như Nguyên Thành.

Việc lựa chọn Thanh âm vượt đại dương để triển khai trong đợt phát hành đầu tiên xuất phát từ việc Nghị định số 189 của Chính phủ về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7.

Tác phẩm có nội dung giàu ý nghĩa, phù hợp với các hoạt động trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Yếu tố tài chính và doanh thu không phải là tiêu chí hàng đầu khi đánh giá một bộ phim Nhà nước đặt hàng như Thanh âm vượt đại dương. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, mục tiêu số một của phim Nhà nước vẫn là phục vụ nhiệm vụ chính trị và lan tỏa giá trị đến đông đảo nhân dân.

Tuy nhiên, việc phát hành thương mại sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Điện ảnh đánh giá, xem xét năng lực tiếp cận thị trường của đơn vị sản xuất.

Gần đây, nhiều đơn vị tham gia sản xuất phim lịch sử, chiến tranh cách mạng. Đây là tín hiệu rất đáng mừng đối với ngành điện ảnh và cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, Cục Điện ảnh cũng có thêm cơ sở để khẳng định rằng những đề tài này không hề kém khán giả như nhiều người vẫn nghĩ.