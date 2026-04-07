Cuối ngày 7-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm nhanh, ngược dòng thế giới

Cuối ngày 7-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp khác niêm yết ở mức 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ thủng mốc 170 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra cũng rơi về mức thấp nhất trong 1 tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn 99,99% tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Nhiều thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn từ 171,3 triệu đồng tới 172,5 triệu đồng (chiều bán ra).

Giá vàng trong nước giảm vào cuối ngày

Giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu lớn đang cao hơn các tiệm vàng nhỏ khoảng 17 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 99,99% tại các cửa hàng vàng nhỏ khoảng 154 triệu đồng/lượng mua vào, 155,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước giảm dù giá thế giới tăng trở lại. Trên thị trường quốc tế, lúc 18 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng ở mức 4.660 USD/ounce, tăng hơn 30 USD/ounce so với sáng nay.

Giá vàng thế giới biến động trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD giảm nhiệt. Giá dầu thô hiện khoảng 109 USD/thùng, trong khi chỉ số USD Index (DXY) cũng rớt khỏi mốc 100 điểm, về 99,9 điểm – đều đi xuống so với sáng nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 24 triệu đồng/lượng. Đây là diễn biến khá bất ngờ, khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp từ mốc 30 triệu đồng/lượng những ngày trước đó.