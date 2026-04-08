Xe Mercedes S63 AMG từng có giá 500 cây vàng nằm phủ bụi trên vỉa hè Hà Nội

Xe Mercedes S63 AMG nằm phủ bụi trên vỉa hè Hà Nội

Ghi nhận sáng 7/4, trước tòa nhà N2E khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, Hà Nội), chiếc Mercedes-S63 AMG nằm phủ bụi trên vỉa hè suốt nhiều năm qua.

Nhìn ngoại hình, có thể nhận thấy đây là chiếc Mercedes-S63 AMG này đời 2006-2008. Nếu là hàng thương hiệu AMG "độ xịn", giá trị thời điểm năm 2007 tại Việt Nam khoảng 8 tỷ đồng. Quy ra vàng thời điểm tháng 12/2007 (16,1 triệu đồng/lượng), chủ nhân chiếc xe phải bỏ ra 500 lượng vàng để sở hữu.

Khi mới ra đời, Mercedes-S63 AMG được mệnh danh là "ông hoàng" của phân khúc sedan hạng sang hiệu suất cao. Xe được trang bị động cơ loại V8 6.2L hút khí tự nhiên (mã M156), sản sinh công suất tối đa khoảng 525 mã lực (518 hp) và mô-men xoắn cực đại 630 Nm. Đây là một trong những chiếc xe khá kén khách bởi ngoài giá trị lớn thì chủ nhân phải là người đam mê tốc độ và thương hiệu ngôi sao ba cánh.

Tuy nhiên, sau hơn chục năm nằm bất động trên vỉa hè, bốn chiếc lốp hàng hiệu đã xẹp lép, nứt nẻ và lún sâu vào mặt gạch vỉa hè.

Biểu tượng ngôi sao ba cánh quyền lực trước mũi xe đã bị kẻ gian "vặt" sạch.

Phía sau xe, hình tròn bo biểu tượng ngôi sao 3 cánh cũng không còn, mặt gương chiếu hậu, tay nắm cửa và các logo AMG xung quanh đều bị mất.

Mặc dù ngoại thất không còn nguyên vẹn nhưng qua lớp kính phủ bụi, nội thất xe bọc da vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Ngay cạnh đó, một quán trà đá vỉa hè hoạt động thường xuyên. Người dân sống trong khu vực cho biết chiếc xe đã nằm trên vỉa hè trong thời gian khoảng 10 năm. Không thấy ai đến lấy, cũng không biết chủ là ai.

Thậm chí có bên thu mua xe cũ nát để lại quảng cáo nhưng cũng chưa thấy chủ nhân chiếc xe liên hệ lại.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, tìm chủ nhân chiếc xe sang Mercedes-S63 AMG nêu trên. Sau thời gian thông báo, nếu không có người đến nhận, sẽ tiến hành cẩu xe đi.