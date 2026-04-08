Các nước ứng phó giá xăng dầu tăng: Nửa công chức làm việc tại nhà, cho nghỉ học sớm

Giá dầu tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022 đang tạo ra một làn sóng phản ứng chưa từng có trên toàn cầu. Từ châu Âu đến châu Á, các chính phủ đồng loạt triển khai những biện pháp khẩn cấp, không chỉ trong chính sách năng lượng mà còn can thiệp sâu vào nhịp sống thường ngày của người dân, theo Business Insider.

Nghỉ làm thêm ngày, rút ngắn tuần làm việc

Tại châu Á, nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn. Philippines triển khai tuần làm việc 4 ngày cho công chức, đồng thời yêu cầu tắt thiết bị điện vào giờ nghỉ trưa, điều chỉnh điều hòa không dưới 24°C, tăng cường làm việc linh hoạt.

Pakistan thậm chí yêu cầu một nửa công chức làm việc tại nhà, đóng cửa tạm thời trường học và rút ngắn tuần làm việc. Chính phủ nước này còn yêu cầu người dân xem giải bóng gậy (cricket) quốc gia từ nhà thay vì đến sân.

Người dân nhiều nước chuyển sang đi xe buýt, đi bộ hay làm việc tại nhà để ứng phó với giá dầu tăng cao. Ảnh minh họa: AstroStar

Trong khi đó, Sri Lanka áp dụng biện pháp gây bất ngờ: cho nghỉ toàn quốc vào thứ Tư để tiết kiệm xăng dầu, áp dụng cho cả trường học và cơ quan công quyền.

Đi xe buýt miễn phí, giảm thuế xăng

Ở các nền kinh tế phát triển, chính phủ tập trung vào việc giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt. Tại Australia, bang Victoria cung cấp giao thông công cộng miễn phí trong một tháng, bang Tasmania miễn phí xe buýt và phà đến hết tháng 7.

Chỉ trong một tuần, lượng người sử dụng phương tiện công cộng tại bang Tasmania đã tăng 20%. Chính phủ liên bang cũng giảm một nửa thuế nhiên liệu trong 3 tháng nhằm hạ nhiệt giá xăng.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha tung gói hỗ trợ trị giá 5,8 tỷ USD, bao gồm giảm thuế điện và khí đốt, trợ cấp nhiên liệu cho ngành vận tải, nông nghiệp.

Đức lại chọn cách siết quản lý giá: cây xăng chỉ được tăng giá 1 lần/ngày nhưng được phép giảm giá bất cứ lúc nào.

Biện pháp này nhằm chấm dứt tình trạng giá xăng thay đổi tới 22 lần/ngày, gây bức xúc cho người tiêu dùng.

Hạn chế mua xăng, tắt đèn sớm

Ở một số quốc gia, nỗi lo thiếu hụt khiến người dân đổ xô tích trữ nhiên liệu. Thái Lan phải lên tiếng cảnh báo không tích trữ xăng tại nhà bởi nguy cơ cháy nổ rất cao. Chính phủ nước này đồng thời tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu để đảm bảo nhu cầu trong nước.

Các quốc gia đang tìm cách ổn định nguồn cung và chuyển hướng năng lượng bền vững. Ảnh minh họa: Xinhua

Indonesia áp dụng hạn mức: mỗi xe cá nhân chỉ được mua tối đa 50 lít/ngày. Trong khi đó, Ấn Độ ưu tiên khí đốt cho hộ gia đình, thậm chí chuyển nguồn cung từ khu vực công nghiệp sang các nhu cầu thiết yếu như bệnh viện, trường học.

Không chỉ giao thông, đời sống ban đêm cũng bị ảnh hưởng. Ai Cập yêu cầu cửa hàng, nhà hàng đóng cửa trước 21h, tắt biển quảng cáo và giảm chiếu sáng công cộng.

Bangladesh cho sinh viên nghỉ học sớm, đóng cửa nhiều cơ sở giáo dục để tiết kiệm điện.

Tại Đan Mạch, chính phủ kêu gọi người dân cắt giảm mọi hoạt động tiêu tốn năng lượng không cần thiết, nhấn mạnh: “Mỗi lít nhiên liệu tiết kiệm được đều có ý nghĩa”.

Nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc cũng phát đi thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi người dân “tiết kiệm từng giọt nhiên liệu”, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng này không phải cơn mưa rào thoáng qua mà là một cơn bão kéo dài.

Một thế giới đang thay đổi vì giá dầu

Điểm chung dễ nhận thấy là: từ những nền kinh tế phát triển đến các quốc gia đang phát triển, tất cả đều đang phải thích nghi với một thực tế mới, năng lượng không còn rẻ và dồi dào như trước.

Các biện pháp như làm việc tại nhà, đi xe buýt miễn phí hay rút ngắn tuần làm việc vốn từng là lựa chọn linh hoạt, nay trở thành giải pháp bắt buộc.

Trong ngắn hạn, đây là cách để “câu giờ” trước cú sốc nguồn cung. Nhưng về dài hạn, làn sóng này có thể thúc đẩy một sự thay đổi sâu sắc hơn: giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và chuyển dịch sang năng lượng bền vững.

Khi giá dầu leo thang, không chỉ chi phí tăng mà cách sống của nhiều quốc gia cũng phải điều chỉnh.

Theo Business Insider