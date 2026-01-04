Ông Trump nói sẽ cho các công ty dầu khí Mỹ đầu tư lớn vào Venezuela

Tham dự buổi họp báo của Tổng thống Donald Trump có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và các quan chức cấp cao. Mở đầu bài phát biểu dài khoảng 20 phút, Tổng thống Trump ca ngợi chiến dịch quân sự của Mỹ, với sự tham gia của cả không quân, hải quân và lục quân. Ông Trump khẳng định, Venezuela đã bị áp đảo hoàn toàn, phía Mỹ không gặp bất cứ tổn thất nào, Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân đã bị bắt và hiện đang được đưa tới New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo để thông báo về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela. Ảnh: Reuters.

"Hiện tại, họ đang ở trên một con tàu, cuối cùng họ sẽ đến New York, và sau đó, tôi cho rằng, một quyết định sẽ được đưa ra giữa New York hay Miami hoặc Florida, chúng ta có những bằng chứng không thể chối cãi”, ông Trump nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết, mọi việc đã được kiểm soát song Mỹ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công thứ hai "và quy mô lớn hơn nhiều" vào nước này nếu cần thiết. Ông Trump cũng tuyên bố, Mỹ sẽ điều hành đất nước Venezuela, duy trì các hoạt động quân sự ở đây, cho đến khi thực hiện một quá trình chuyển giao mà theo Mỹ là an toàn, đúng đắn. Phía Mỹ khẳng định, không để người khác lên nắm quyền rồi lại để Venezuela rơi vào tình trạng tương tự như thời gian vừa qua. Phía Mỹ cũng tuyên bố, sẽ cho các công ty dầu khí của nước này đầu tư lớn vào Venezuela.

Ngay trước cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng tải bức ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị phía Mỹ bắt giữ. Trong ảnh, ông Maduro mặc trang phục thể thao, bị còng tay, bịt mắt và đeo tai nghe và cầm một chai nước bị bóp. Bức ảnh cũng được trang web chính thức của Nhà Trắng dẫn lại.

Trong khi đó, Chính phủ Venezuela ra thông cáo lên án mạnh mẽ việc Mỹ tiến hành “cuộc tấn công quân sự nghiêm trọng” nhằm vào lãnh thổ và người dân nước này, cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực Mỹ Latinh – Caribe. Thông cáo khẳng định mục tiêu của cuộc tấn công là chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ, đồng thời nhấn mạnh chính phủ và người dân Venezuela sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, độc lập quốc gia.

Tổng thống Nicolás Maduro đã ban bố tình trạng “khủng hoảng từ bên ngoài” trên toàn quốc, chỉ đạo triển khai các kế hoạch phòng thủ, đồng thời tuyên bố Venezuela bảo lưu quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động của Mỹ.