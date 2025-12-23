Giá dầu tiếp tục tăng mạnh khi Mỹ siết chặt phong tỏa dầu Venezuela

Giá dầu giữ mức tăng bốn phiên liên tiếp nhờ căng thẳng địa chính trị leo thang xoay quanh các biện pháp của Mỹ đối với Venezuela. Dầu WTI giao dịch quanh 58 USD/thùng sau khi tăng khoảng 5% trong bốn phiên gần nhất, trong khi dầu Brent đóng cửa gần mốc 62 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giữ lại lượng dầu thu giữ từ các tàu liên quan đến Venezuela, qua đó củng cố kỳ vọng rằng nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này sẽ tiếp tục bị hạn chế.

Mỹ đang làm gì với các tàu chở dầu của Venezuela?

Chính quyền Mỹ đã kiểm soát hai tàu chở dầu và đang truy đuổi chiếc thứ ba, như một phần trong chiến lược gia tăng sức ép lên chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro. Mục tiêu của Washington là bóp nghẹt nguồn thu từ dầu mỏ – trụ cột kinh tế quan trọng nhất của Venezuela.

Dù vậy, thực tế cho thấy vẫn có hơn một chục tàu đã bốc dầu ngoài khơi Venezuela kể từ khi Mỹ tăng cường các biện pháp hạn chế, cho thấy nỗ lực phong tỏa chưa hoàn toàn chặn đứng dòng chảy dầu thô.

Ngoài Venezuela, các căng thẳng địa chính trị khác bao gồm cả khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các hoạt động buôn ma túy tại Mỹ Latinh cũng góp phần nâng đỡ giá dầu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ này chưa đủ để đảo ngược xu hướng dài hạn khi giá dầu đã giảm gần 20% từ đầu năm đến nay, hướng tới mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.

Vì sao giá dầu vẫn chịu áp lực giảm trong dài hạn?

Nguyên nhân chính khiến giá dầu suy yếu là tình trạng dư cung, khi tốc độ tăng sản lượng vượt xa đà tăng của nhu cầu toàn cầu. Nguồn cung dồi dào đang tạo ra “đệm” lớn, làm hạn chế tác động tăng giá từ các cú sốc địa chính trị.

Trong bối cảnh đó, đà phục hồi hiện tại của giá dầu được đánh giá là mong manh và phụ thuộc nhiều vào diễn biến chính trị hơn là các yếu tố cung – cầu cơ bản.