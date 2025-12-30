Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công một bến tàu tại Venezuela Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 cho biết Mỹ đã tấn công một khu vực bến tàu ở Venezuela, nơi ông cáo buộc ma túy được chất lên thuyền. Ông Trump đưa ra tuyên bố này khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Ông Trump cho biết: "Đã xảy ra một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu nơi chúng chất ma túy lên thuyền. Đây là nơi các băng nhóm sử dụng để vận chuyển ma tuý bằng đường biển. Chúng tôi đã tấn công tất cả các thuyền, và chúng tôi tấn công khu vực này. Khu vực đó hiện không còn tồn tại nữa”.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công một bến tàu tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump khẳng định, hiện tại khoảng 97% lượng ma tuý buôn lậu vào Mỹ bằng đường biển đã bị chặn đứng, giới chức Mỹ sẽ tiếp tục truy tìm và xử lý số còn lại. Ông cũng đánh giá, việc vận chuyển ma tuý đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều với các băng nhóm tội phạm và mỗi con tàu bị chặn đồng nghĩa với việc cứu sống hàng chục nghìn người Mỹ.

Trước đó, trong cuộc trả lời ngắn với Đài phát thành WABC ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đã phá huỷ một cơ sở của Venezuela. Động thái này được coi là sự leo thang mạnh mẽ của Mỹ trong chiến dịch chống lại các băng đảng ma tuý tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đã ca ngợi các cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc là chở ma tuý trước khi đề cập tới một cuộc tấn công vào bến tàu tại Venezuela.

Theo ông Trump, đây là địa điểm dùng để gửi hàng và cũng là nơi xuất phát của các con tàu. Ông Trump khẳng định, Mỹ đã giáng một đòn rất mạnh. Tuy nhiên, ông Trump cũng không cung cấp thêm chi tiết về vụ tấn công vào cơ sở này.

Còn các quan chức Mỹ nói với tờ The New York Times rằng một cơ sở sản xuất ma túy ở Venezuela đã bị triệt phá, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Đây được cho là vụ tấn công trên đất liền đầu tiên trong chiến dịch chống ma tuý ở Venezuela mà Mỹ phát động. Giới chức Mỹ từ chối cho biết bản chất của cơ sở bị đánh, địa điểm, phương thức tấn công hay vai trò cụ thể của cơ sở trong mạng lưới ma túy.

Hiện, không có báo cáo công khai nào từ chính phủ Venezuela hoặc các cơ quan khác trong khu vực xác nhận vụ việc. Chính phủ Venezuela chưa đưa ra bình luận công khai nào về vụ tấn công được cho là đã xảy ra.