Ông Trump ra lệnh phong tỏa dầu mỏ: Venezuela lên tiếng

Phó Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodriguez (ảnh: Reuters)

Venezuela chỉ trích Mỹ

Trong tuyên bố hôm 17/12, Phó Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodriguez – cho rằng, những phát biểu mới của ông Trump đã tiết lộ “ý định thực sự” của Mỹ nhằm “kiểm soát dầu mỏ, đất đai và khoáng sản” ở Venezuela.

“Thông qua những tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ đang cho rằng dầu mỏ, đất đai và nguồn tài nguyên khoáng sản Venezuela thuộc về Mỹ”, bà Rodriguez nói.

“Trên cơ sở đó, ông Trump đang tìm cách áp đặt lệnh phong tỏa quân sự trên biển nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên thuộc về Venezuela”, bà Rodriguez cáo buộc.

Theo bà Rodriguez, Tổng thống Mỹ đang vi phạm luật quốc tế, thương mại tự do và tự do hàng hải khi ra lệnh cho hải quân Mỹ trên vùng biển Caribe chặn “các tàu chở dầu bị trừng phạt” ra vào Venezuela.

Phó Tổng thống Venezuela nhấn mạnh, nước này sẽ thực hiện các quyền của mình theo luật pháp quốc tế, hiến pháp và Hiến chương Liên hợp quốc để khẳng định chủ quyền đối với nguồn tài nguyên khoáng sản, quyền tự do hàng hải và thương mại trên vùng biển Caribe, cũng như ở những khu vực khác.

“Venezuela sẽ không bao giờ còn là thuộc địa của bất kỳ đế quốc hay thế lực nước ngoài nào”, bà Rodriguez tuyên bố.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 16/12, ông Trump đã chỉ đạo “phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela” – một động thái nhằm tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

“Venezuela hiện đang bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”, ông Trump tuyên bố, cáo buộc Venezuela sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để tài trợ cho hoạt động buôn ma túy.

Venezuela đã nhiều lần bác bỏ việc hậu thuẫn các băng đảng buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Theo Reuters, giá dầu thế giới đã tăng hơn 2% sau tuyên bố hôm 16/12 của ông Trump.

Trước đó, hôm 10/12, Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo

Phát biểu hôm 17/12 trong cuộc họp báo cùng người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo, Mỹ có ý định tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Venezuela và điều này có thể làm mất hy vọng đạt được thỏa thuận giữa các bên.

“Lầu Năm Góc đang đưa ra những tuyên bố hiếu chiến, rằng ngoài hành động phi pháp khi đánh chìm tàu dân sự mà không qua xét xử ở vùng biển Caribe, họ còn lên kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ. Tất cả những điều đó làm suy yếu hy vọng về một thỏa thuận để giữ cân bằng giữa các lực lượng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ thái độ cởi mở đối thoại”, ông Lavrov nói.

Hôm 15/12, Wall Street Journal (báo Mỹ) đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các đòn tập kích chính xác nhằm vào mục tiêu trên mặt đất ở Venezuela.