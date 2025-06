Con trai út của ông Trump kiếm hàng chục triệu USD nhờ tiền số

Dự án tiền mã hóa có tên World Liberty Financial (WLF) do gia đình ông Trump khởi xướng từ tháng 9/2024 được xem là “mỏ vàng” đối với các thành viên nhà Trump. Barron Trump, dù mới 19 tuổi và còn đang học tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, đã được phong là “đại sứ Web3” của dự án này, cùng với hai anh trai là Donald Trump Jr. và Eric Trump.

Theo Forbes, tổng thu nhập của Barron từ dự án có thể lên tới 40 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi nộp thuế cho IRS, phần còn lại của anh chỉ vào khoảng 25 triệu USD. Điều này đồng nghĩa với việc 15 triệu USD đã được “cắt” bởi cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ.

WLF ban đầu được giới thiệu như một sáng kiến blockchain, với bản “gold paper” mô phỏng kiểu viết white paper quen thuộc trong giới tiền số. Trong đó, cả ba người con trai của ông Trump đều được liệt kê là đồng sáng lập.

Barron Trump – con trai út của Tổng thống Mỹ

Gia đình Trump có vai trò gì trong dự án tiền mã hóa này?

Tính đến ngày 13/6/2025, trong bản kê khai tài chính mới nhất, ông Donald Trump xác nhận mình nắm giữ 52,5% cổ phần của WLF, trong khi các thành viên khác của gia đình sở hữu thêm 22,5%. Nếu chia đều, mỗi người con trai của ông Trump sẽ có 7,5% cổ phần – tương tự như tỷ lệ họ từng nắm ở khách sạn Trump tại Washington D.C.

Dự án WLF đã bán ra ít nhất 550 triệu USD tiền mã hóa, với cơ cấu lợi nhuận được cho là ưu tiên trực tiếp cho các cổ đông sau 30 triệu USD đầu tiên. Một phần công ty đã được bán trong đầu năm 2025, điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của các thành viên.

Việc con trai ông Trump dấn thân vào lĩnh vực tiền mã hóa không gây nhiều ngạc nhiên, bởi đây đang là xu hướng hấp dẫn giới trẻ và cũng là lĩnh vực mà gia đình ông từng bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, mức thu nhập lớn như vậy ở tuổi 19 vẫn là điều khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Vai trò của Barron Trump trong dự án tiền số là gì?

Ban đầu, Barron chỉ được nhắc đến như một “đại sứ” – chức danh mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, theo các tài liệu công bố, Barron thực sự nắm giữ cổ phần và được chia lợi nhuận từ WLF, giống như hai người anh của mình.

Dù còn là sinh viên, Barron dường như đã bước vào thế giới kinh doanh một cách mạnh mẽ. Tên tuổi của anh ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong các hồ sơ tài chính và truyền thông kinh doanh, không còn là một “cậu út trầm lặng” như thời ở Nhà Trắng.

Giống như nhiều người thân khác của các tổng thống Mỹ, Barron đang tận dụng vị thế “gần quyền lực” để gia tăng tài sản – nhưng theo cách thời đại hơn: qua tiền mã hóa, chứ không phải bất động sản hay chứng khoán truyền thống.

Chính phủ Mỹ có thể can thiệp gì vào các dự án như thế này?

Dù tiền mã hóa hiện nay vẫn là lĩnh vực khá “thoáng” ở Mỹ, nhưng với các dự án có quy mô hàng trăm triệu USD như WLF, các cơ quan chức năng như IRS và SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch) chắc chắn sẽ theo sát.

Việc Barron Trump phải nộp khoảng 15 triệu USD thuế cho IRS cho thấy chính phủ Mỹ vẫn duy trì quyền giám sát và thu thuế chặt chẽ với mọi hình thức thu nhập. Ngoài ra, nếu có nghi ngờ về tính minh bạch hoặc tính hợp pháp của việc bán token, SEC có thể mở cuộc điều tra.

Dù chưa có dấu hiệu gì cho thấy WLF vi phạm luật, việc các nhân vật nổi tiếng và có quan hệ chính trị tham gia vào tiền mã hóa luôn khiến dư luận và chính quyền quan tâm đặc biệt.

Tương lai nào cho Barron Trump và World Liberty Financial?

Sự tham gia của Barron vào WLF được xem như bước khởi đầu cho hành trình kinh doanh của anh – người vốn kín tiếng nhất trong các con trai của ông Trump. Nếu dự án này tiếp tục tăng trưởng hoặc có kế hoạch IPO trong tương lai, tài sản của Barron có thể tiếp tục tăng vọt.

Tuy nhiên, lĩnh vực tiền mã hóa luôn tiềm ẩn rủi ro cao, cả về mặt tài chính lẫn pháp lý. Việc trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm nhưng nắm giữ tài sản lớn cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng quản lý và định hướng chiến lược của Barron.

Ở chiều ngược lại, sự tham gia sớm vào các dự án Web3 cũng có thể giúp Barron trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất trong thế giới tài chính công nghệ tại Mỹ trong thập kỷ tới.