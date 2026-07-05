Ông Trump: Con tôi mua cái xe tải cũng bị cáo buộc nắm tin nội bộ

CNBC đăng tải chia sẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump xung quanh bảng kê tài chính ngày 3/7, sau nhiều cáo buộc ông làm giàu cho gia đình thông qua quyền lực Nhà Trắng.

Ông Trump kể rằng thấy có lỗi với các con mình, bởi họ ra bất cứ quyết định kinh doanh nào đều bị coi là tiềm ẩn xung đột lợi ích. "Nếu họ mua một chiếc xe tải tiết kiệm năng lượng, họ bị cáo buộc nắm thông tin nội bộ", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới trên đường đến Điện Capitol ở Washington, DC, ngày 24/6. Ảnh: AFP

Ông lập luận rằng con cái mình phải đối mặt với sự giám sát rộng rãi bất thường, bởi chính sách của Tổng thống ảnh hưởng đến hầu hết lĩnh vực của nền kinh tế.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã dặn các con tránh xa các xung đột này. Tuy nhiên, họ cũng có cuộc sống riêng. "Bạn biết đấy, họ đã kinh doanh từ rất lâu trước khi tôi tính đến việc tranh cử Tổng thống", ông Trump cho biết.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh báo cáo kê khai tài chính thường niên năm 2025 của ông Trump được công bố đầu tuần. Bảng kê này nêu chi tiết khoản thu nhập 1,4 tỷ USD vào năm 2025 từ hoạt động liên quan đến tiền điện tử và lợi ích kinh doanh khác liên quan đến gia đình ông Trump.

Tổng thống Trump cho rằng không có gì "bất hợp pháp" hay "sai trái" với dự án tiền điện tử nói trên. Ông viện dẫn luật xung đột lợi ích liên bang, cho biết Tổng thống và Phó tổng thống không bắt buộc thoái vốn khỏi tài sản cá nhân.

Lãnh đạo Chính phủ cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đang lợi dụng chức vụ Tổng thống để trục lợi tài chính cho bản thân hoặc gia đình. Ông cho biết đã rút lui và trao việc quản lý đế chế kinh doanh cho các con.

Những câu hỏi xoay quanh các lợi ích kinh doanh của gia đình Trump đã đeo bám Tổng thống Trump trong hai nhiệm kỳ. Giới phê bình cho rằng những lo ngại này đã gia tăng trong nhiệm kỳ thứ hai, khi danh mục đầu tư của gia đình mở rộng sang lĩnh vực tiền điện tử, bất động sản quốc tế và đầu tư tư nhân.

Các tổ chức giám sát đạo đức, gồm Citizens for Responsibility and Ethics tại Washington (CREW), cùng với các nhà lập pháp đảng Dân chủ lập luận rằng các hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng của gia đình Trump tạo ra xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn.

Sau khi bảng kê thu nhập Tổng thống được công bố, bà Warren, lãnh đạo Dân chủ trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cáo buộc ông Trump "tham nhũng tiền điện tử trắng trợn". Bà cho rằng dự luật về tiền điện tử sắp được thảo luận tại Thượng viện phải ngăn chặn Tổng thống, Phó tổng thống, các quan chức cấp cao trong chính quyền, thành viên Quốc hội và gia đình của họ trục lợi từ ngành công nghiệp này.

Trong khi đó, ông Trump cho rằng vai trò doanh nhân là một trong những lý do ông được bầu vào vị trí Tổng thống. "Nếu các bạn nhìn vào những gì đang xảy ra, chúng ta đang đánh bại tất cả, đánh bại Trung Quốc, mọi quốc gia. Chúng ta là niềm ghen tị của cả thế giới", ông nói.

Ông nhắc lại sáng kiến cho phép trung tâm dữ liệu tự cung tự cấp điện, trong bối cảnh giới phân tích cho rằng Mỹ không đủ điện để cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). "Tôi đã nghĩ ra ý tưởng này, cho phép mỗi nhà máy tự xây hệ thống điện của riêng mình", ông nói. Thông thường, điện từ các công ty sản xuất sẽ hòa lưới, từ đó bán lại cho bên mua. Với sáng kiến trên, công ty công nghệ có thể phát triển nhà máy điện lân cận và dùng điện trực tiếp, không cần nối lưới.

Trong buổi phỏng vấn, ông Trump nhấn mạnh nếu không có sáng kiến trên, Mỹ sẽ không thể dẫn đầu về AI, khi nguồn điện dựa cả vào hệ thống lưới cũ kỹ.