Ông Trump ra lệnh điều tra các tập đoàn xăng dầu 'chặt chém' khách

Tổng thống Trump ra lệnh điều tra các ông lớn xăng dầu không chịu giảm giá bán lẻ, dù giá nguyên liệu đầu vào đã giảm sâu.

"Các tập đoàn đang không chịu giảm giá bán lẻ tại các cây xăng tương xứng với mức giảm sâu của giá dầu thô mà họ mua vào", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/6.

"Giá dầu thô đang lao dốc không phanh! Nói cách khác, người tiêu dùng đang bị chặt chém", ông viết thêm, cho hay đã ra lệnh điều tra các ông lớn xăng dầu vẫn để nguyên giá bán lẻ như cũ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 10/6. Ảnh: AP

Giá dầu toàn cầu tăng vọt sau khi Iran phong tỏa tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ tháng 2. Giá xăng là một vấn đề chính trị nhạy cảm tại Mỹ, nơi xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch là phương tiện giao thông chính của phần lớn người dân.

Ông Trump đã và đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích với cáo buộc đã đổ hàng tỷ USD tiền thuế của dân vào cuộc chiến Trung Đông, đẩy giá dầu và lạm phát ở Mỹ tăng cao, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần dự đoán giá nhiên liệu sẽ "lao dốc" sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học đã bác bỏ tuyên bố đó, dự báo rằng giá dầu phải mất nhiều tháng mới có thể quay trở lại mức trước chiến tranh.

Giá xăng cho mỗi gallon tại cây xăng của Shell ngày 22/6 ở Englewood, bang Colorado. Ảnh: AP

Tehran và Washington đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, cho phép tàu dầu tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, mặc dù các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa ngã ngũ. Hiện tại, giá xăng vẫn cao hơn mức trước chiến tranh, nhưng đã giảm kể từ khi thỏa thuận được công bố.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng thông thường trung bình hôm 23/6 là 3,93 USD cho một gallon (3,8 lít).