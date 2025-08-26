Ông Trump bất ngờ sa thải quan chức Fed, thị trường toàn cầu chao đảo

Theo bức thư được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, quyết định bãi nhiệm có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo sẽ điều tra bà Cook sau khi nhận được đơn kiến nghị từ Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA), cáo buộc bà có thể liên quan đến gian lận thế chấp.

Bà Cook khẳng định không có ý định từ chức chỉ vì “một dòng tweet” và sẽ hợp tác, cung cấp thông tin minh bạch để làm rõ mọi nghi vấn liên quan đến tài chính cá nhân. Tuy nhiên, việc bị sa thải cho thấy Nhà Trắng đang gia tăng sức ép cả về pháp lý lẫn chính trị lên Fed và các nhân vật có liên hệ với đảng Dân chủ.

Quyết định này tác động thế nào đến thị trường tài chính?

Ngay sau thông tin, chỉ số đo sức mạnh đồng USD giảm 0,3%, trong khi vàng tăng 0,5%. Đồng yen Nhật và đồng euro đồng loạt mạnh lên so với USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,28%.

Ở thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,4%, S&P 500 lùi 0,3%. Chứng khoán châu Á cũng bị cuốn theo: chỉ số Topix (Nhật Bản) giảm 1,1%, S&P/ASX 200 (Úc) mất 0,4%. Nhà đầu tư lo ngại nguy cơ Fed mất đi tính độc lập, trong khi ông Trump còn đe dọa áp đặt thêm hạn chế xuất khẩu chip.

Lo ngại lớn nhất hiện nay là gì?

Các chuyên gia cảnh báo việc loại bỏ bà Cook có thể mở đường để ông Trump bổ nhiệm thêm các thành viên Fed có quan điểm gần gũi với mình, từ đó ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ. Điều này khiến giới đầu tư đặt câu hỏi liệu Fed còn duy trì được mục tiêu kép: kiểm soát lạm phát và hỗ trợ việc làm.

Trong khi đó, áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi – thước đo ưa thích của Fed – được dự báo tăng 2,9% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 5 tháng. Phố Wall vì vậy đang lo ngại lãi suất có thể được cắt giảm chậm hơn kỳ vọng, bất chấp phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Yếu tố nào có thể quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường?

Ngoài chính trị và lạm phát, tâm lý thị trường còn phụ thuộc lớn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nvidia – công ty cuối cùng trong nhóm “Magnificent Seven” – sẽ công bố báo cáo tài chính trong tuần này. Nhà đầu tư kỳ vọng kết quả khả quan sẽ trấn an lo ngại về bong bóng AI, đồng thời duy trì đà tăng của chứng khoán Mỹ thời gian qua.

Trong khi đó, dầu thô WTI giảm 0,6% xuống 64,42 USD/thùng, còn vàng tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn khi leo lên 3.383,7 USD/ounce. Bitcoin và Ether cũng giảm nhẹ.