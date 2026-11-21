Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 20/11, Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) vừa có sự điều chỉnh nhân sự cấp cao. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (Thaco), không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Thaco Agri. Người kế nhiệm là ông Trần Đăng Khoa, doanh nhân từng giữ vị trí lãnh đạo tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Thaco Agri có tiền thân là Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI, được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu 900 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông khi thành lập, Công ty CP Ô tô Trường Hải nắm 70% vốn, ông Trần Bá Dương sở hữu 19% và ông Đỗ Xuân Diện nắm 11%.

Từ giữa năm 2020, ông Trần Bá Dương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaco Agri. Đây cũng là giai đoạn Thaco đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, sau quá trình tham gia tái cấu trúc và tiếp nhận các dự án nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia và khu vực Tây Nguyên.

Ông Trần Bá Dương (Ảnh: VGP).

Người kế nhiệm ông Dương, ông Trần Đăng Khoa, là doanh nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, được biết đến với biệt danh "Khoa khàn". Tuy nhiên, ông khá kín tiếng trước truyền thông.

Ông Khoa là người sáng lập và từng giữ chức Chủ tịch HĐQT đầu tiên của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp hiện nằm trong hệ sinh thái Thaco. Năm 2016, ông chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh cho ông Trần Bá Dương.

Đến cuối năm 2025, khi Đại Quang Minh đề xuất đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Khoa trở lại đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này, thay ông Dương.

Với việc tiếp quản vị trí Chủ tịch Thaco Agri, ông Trần Đăng Khoa hiện đồng thời đứng đầu HĐQT hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco là Đại Quang Minh và Thaco Agri.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước khi thay đổi nhân sự cấp cao, Thaco Agri đã tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng, từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng.

Cùng với sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, Thaco Agri đang triển khai kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại Hội nghị Đối tác chiến lược năm 2027, diễn ra ngày 12/11 tại TPHCM, Tổng Giám đốc Thaco Agri Trần Bảo Sơn cho biết tổng giá trị đầu tư lũy kế của doanh nghiệp đến năm 2026 đạt 42.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn này được phân bổ vào 4 khu liên hợp nông nghiệp gồm Snuol (tỉnh Kratie, Campuchia), Koun Mom (tỉnh Ratanakiri, Campuchia), Nam Lào (tỉnh Attapeu, Lào) và Cao Nguyên (Việt Nam). Tổng số lao động của doanh nghiệp đạt khoảng 40.000 người.

Trong năm 2026, Thaco Agri ghi nhận sản lượng chuối xuất khẩu đạt 214.400 tấn, mang về doanh thu 242 triệu USD.

Chuối của doanh nghiệp được phân phối thông qua nhiều đối tác quốc tế, gồm Del Monte (Mỹ), Xinfadi, Tokyo Seika, Willink International, Pagoda, Sofia và Shenzhen Banana Sister Fruit.

Trong đó, Thaco Agri đã ký thỏa thuận cung ứng chuối thời hạn 10 năm với Del Monte vào tháng 11/2025. Hoạt động thương mại theo thỏa thuận được triển khai từ năm 2026, phục vụ các thị trường Nhật Bản và Hong Kong.

Đối với thị trường Trung Quốc và Trung Á, Willink International đã tiêu thụ hơn 35.000 container chuối của Thaco Agri trong hơn 6 năm hợp tác.

Bên cạnh mảng trồng trọt, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động chăn nuôi bò. Tổng đàn bò năm 2026 đạt hơn 166.000 con, bao gồm bò sinh sản, bê và bò thịt.

Hoạt động chăn nuôi được tổ chức theo mô hình bán chăn thả tại các khu liên hợp ở Campuchia, Nam Lào và Cao Nguyên, kết hợp nuôi vỗ béo tại Trang trại Ia Puch (Gia Lai).

Bước sang năm 2027, Thaco Agri dự kiến chi hơn 5.470 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, đồng thời nâng quy mô lao động lên 55.000 người, tăng thêm 15.000 người so với năm 2026.

Trong lĩnh vực trồng trọt, doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối, tương đương hơn 3 lần sản lượng năm 2026. Tổng sản lượng trái cây vận chuyển xuất khẩu dự kiến đạt 37.300 container, trong đó sản lượng cung ứng theo hợp đồng với Del Monte được kỳ vọng tăng hơn gấp đôi.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, Thaco Agri hướng tới nâng tổng đàn bò lên 200.000 con, đồng thời sản xuất 550.000 tấn phân bò ủ hoai, phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp.