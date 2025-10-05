Ông Phạm Nhật Vượng muốn 'bơm' thêm 10.600 tỷ cho công ty điện

Theo công bố của tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch doanh nghiệp này muốn chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC. Sau giao dịch, doanh nhân này sẽ hạ sở hữu tại công ty từ 449,9 triệu đơn vị (tương đương 11,59% vốn) xuống còn 389,9 triệu đơn vị (10,04% vốn). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/10 đến ngày 7/11.

Người giàu nhất Việt Nam muốn chuyển nhượng số cổ phiếu trên để góp vốn vào Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo, doanh nghiệp do ông nắm quyền chi phối. Sau giao dịch, VinEnergo sẽ tăng sở hữu tại Vingroup từ 2,72% vốn lên 4,27% vốn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, cổ phiếu VIC đạt 176.500 đồng mỗi đơn vị, tăng 335% so với đầu năm. Như vậy, số cổ phần Chủ tịch Vingroup chuyển nhượng cho VinEnergo có giá trị khoảng 10.600 tỷ đồng.

Trước đó, tỷ phú này đã góp vốn vào VinEnergo bằng 105,7 triệu cổ phiếu VIC. Tuy giảm sở hữu tại Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng cùng các thành viên trong gia đình vẫn nắm quyền chi phối tại tập đoàn này, với tổng tỷ lệ nắm giữ trên 65%.

Chia sẻ tại phiên họp thường niên của Vingroup năm nay, ông Phạm Nhật Vượng cho biết có ba lý do khiến Vingroup tham gia lĩnh vực điện. Đầu tiên, tập đoàn muốn tạo ra một hệ sinh thái xanh, xe điện sẽ sử dụng điện thân thiện với môi trường, "xanh từ đầu đến cuối". Ngoài ra, công ty muốn giải quyết việc thiếu năng lượng, nhất là điện xanh. Cuối cùng, công ty làm các dự án này vì muốn đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ngày 26/9, liên danh Vingroup và VinEnergo đã khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, diện tích 100 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng. Nhà máy công suất thiết kế 4.800 MW, sau khi vận hành cuối 2030 sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh mỗi năm.