Ông Phạm Nhật Vượng lộ diện tại LPBank, cổ phiếu LPB tăng trần

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Theo danh sách cập nhật đến ngày 23/6, LPBank có hai cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ. Trong đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tiếp tục là cổ đông lớn nhất với gần 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,54% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - đang nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,89% vốn điều lệ ngân hàng. Theo công bố của LPBank, người có liên quan đến ông Vượng không sở hữu cổ phần tại ngân hàng này.

Thời điểm cuối năm 2025, LPBank chỉ ghi nhận duy nhất VNPost là cổ đông sở hữu trên 1% vốn. Việc xuất hiện tên ông Phạm Nhật Vượng trong danh sách cổ đông lớn theo tiêu chuẩn mới ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - đang nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,89% vốn điều lệ ngân hàng

Thông tin được công bố trong bối cảnh cổ phiếu LPB trở thành tâm điểm thị trường phiên 23/6 khi tăng kịch trần, thanh khoản bùng nổ cùng hàng loạt giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Hiện chưa có thông tin chính thức về các bên tham gia những giao dịch này.

Về kết quả kinh doanh, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I năm nay đạt 2.826 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tăng 18% lên 3.878 tỷ đồng, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh 252%, đạt 397 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I, dư nợ cho vay của ngân hàng đạt hơn 403.000 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chỉ số. VIC tăng hơn 4%, trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index, kéo chỉ số tăng hơn 15 điểm. VHM tăng nhẹ, trong khi VRE và VPL điều chỉnh.

Dù vậy, bức tranh chung của thị trường vẫn khá phân hóa khi số mã giảm giá áp đảo. Trên HoSE, hơn 200 cổ phiếu giảm, gấp đôi số mã tăng. Nhóm bất động sản ngoài hệ sinh thái Vingroup chịu áp lực bán mạnh với NVL, DXG, CEO, PDR, KDH giảm từ 2-5%, trong khi LDG giảm sàn.

Điểm tích cực là dòng tiền đã quay trở lại mạnh mẽ. Thanh khoản trên HoSE vượt 30.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các phiên trước. VIC và VHM đều ghi nhận giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng cũng hút mạnh dòng tiền với hàng loạt mã góp mặt trong nhóm thanh khoản cao nhất thị trường như TCB, SHB, STB, VPB và ACB.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,13 (0,6%) lên 1.869,04. HNX-Index tăng 5,32 điểm (1,66%) lên 326,38 điểm. UPCoM-Index giảm 0,33 điểm (0,26%) xuống 127,43 điểm.

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 1.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, VIC được mua ròng đột biến với giá trị hơn 2.771 tỷ đồng, trở thành động lực quan trọng giúp thị trường duy trì đà tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, TCB và MWG là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị mỗi mã trên 100 tỷ đồng.