Ông Phạm Nhật Vượng lập thêm công ty vốn gần 80.000 tỷ đồng

Sự kiện: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ông Phạm Nhật Vượng cùng vợ, em gái và vợ của tỷ phú Hồ Hùng Anh góp vốn thành lập VinEnergo Holding với vốn điều lệ 79.763 tỷ đồng, lớn hơn Vingroup.

Theo nội dung đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần VinEnergo Holding có hai ngành nghề chính là tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác; nghiên cứu thị trường - thăm dò dư luận.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này, nắm hơn 66% vốn. Bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, hai thành viên trong gia đình ông Vượng, lần lượt sở hữu 4,9% và 5% vốn của VinEnergo Holding. Tập đoàn Vingroup cũng góp 19% số cổ phần vào doanh nghiệp.

Hai cổ đông còn lại của VinEnergo Holding là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Bùi Thị Hải Hà. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1970, là vợ của tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, sở hữu 4,5% vốn.

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Techcombank, bà Thủy hiện là Chủ tịch của One Mount Group và Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng. Ngoài ra, nữ doanh nhân còn nắm giữ 348,3 triệu cổ phiếu TCB, tương đương giá trị gần 11.300 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2025, ông Phạm Nhật Vượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp có vốn trên 1 tỷ USD (khoảng 26.400 tỷ đồng), như: VinSpeed, VinEnergo, GSM Holdings... Tỷ phú này đều nắm quá bán số cổ phần của các công ty trên.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, tại phiên họp thường niên diễn ra ngày 24/4. Ảnh: VIC

Trong phiên họp thường niên năm ngoái của Vingroup, ông Vượng cho biết tập đoàn sẽ mở rộng kinh doanh sang mảng hạ tầng và năng lượng, bên cạnh "3 chân kiềng" có sẵn gồm công nghệ - công nghiệp, bất động sản, thiện nguyện xã hội. Tỷ phú khẳng định mảng nào rủi ro cao thì mình đầu tư, còn mảng "ngon" sẽ do Vingroup đảm nhiệm.

Theo số liệu từ Forbes, ông Phạm Nhật Vượng vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam, sở hữu khối tài sản 34,5 tỷ USD, xếp thứ 63 thế giới. Trong gia đình ông còn hai tỷ phú khác, gồm bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng.

25/05/2026 12:11 PM (GMT+7)
