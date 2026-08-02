'Ông lớn' ngành xổ số lãi nghìn tỷ nửa đầu năm

Báo cáo tài chính bán niên của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM ghi nhận doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Xổ số đóng góp hơn 97% nguồn thu, số ít còn lại đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.

Trừ chi phí, công ty lãi trước thuế 1.184 tỷ đồng, tăng 22% so với nửa đầu năm ngoái. Mức này cao hơn đáng kể, thậm chí gấp 2-3 lần, nhiều doanh nghiệp cùng ngành ở phía Nam.

Tại báo cáo hồi đầu năm, ban lãnh đạo Xổ số kiến thiết TP HCM cho biết kế hoạch doanh thu xấp xỉ 17.320 tỷ đồng. Công ty kỳ vọng xổ số truyền thống đóng góp 16.070 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiêu thụ gần 99%; còn vé số cào mang về 780 tỷ. Lãi trước thuế dự kiến đạt 2.005 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa năm, "ông lớn" ngành xổ số kiến thiết phía Nam đã hoàn thành gần 60% chỉ tiêu này.

Trong chiến lược kinh doanh 5 năm, công ty đặt mục tiêu từ nay đến 2030 có tổng doanh thu hơn 88.750 tỷ và lãi trước thuế gần 11.110 tỷ đồng. Kế hoạch này tương ứng tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 3%.

Ban lãnh đạo cho biết xổ số truyền thống vẫn là loại hình kinh doanh chủ lực nên duy trì phát triển, đồng thời bổ sung trò chơi để tăng hấp dẫn cho sản phẩm xổ số cào biết ngay kết quả. Công ty cũng tính đến việc xây dựng phương án kinh doanh và vận hành xổ số lô tô tự chọn.

Xổ số kiến thiết TP HCM là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Sau khi trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, toàn bộ lợi nhuận còn lại được nộp ngân sách nhà nước.

Tính đến giữa năm, công ty có tổng tài sản hơn 3.200 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó phần lớn là thuế và các khoản nộp ngân sách.