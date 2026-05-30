Xổ số kiến thiết TP HCM lãi gần 2.000 tỷ đồng

Số liệu mới được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán 2025. Mảng kinh doanh xổ số đóng góp hơn 12.060 tỷ đồng, tức chiếm 98% cơ cấu doanh thu thuần. 2% khoản thu còn lại của doanh nghiệp này đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.

Doanh thu thuần tăng trưởng hai chữ số, nhưng công ty báo lãi trước thuế năm ngoái giảm, từ khoảng 2.230 tỷ đồng xuống 1.994 tỷ. Theo số liệu báo cáo tài chính, biến động này do công ty nộp phạt vi phạm hành chính về thuế gần 110 tỷ đồng, đồng thời hoàn nhập dự phòng rủi ro trả thưởng ít hơn nhiều so với cùng kỳ.

Trừ thuế, công ty lãi ròng xấp xỉ 1.570 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 1.780 tỷ. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, giúp công ty duy trì chuỗi lãi nghìn tỷ 9 năm liên tiếp. Xổ số kiến thiết TP HCM tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp xổ số lãi đậm nhất.

Xổ số kiến thiết TP HCM là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Tính đến cuối năm ngoái, công ty có tổng tài sản gần 2.900 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 1.300 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, toàn bộ lợi nhuận được nộp ngân sách nhà nước.

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu năm nay từ 10% trở lên. Cụ thể, kế hoạch doanh thu không có VAT là 15.754 tỷ đồng, dựa trên giả định tỷ lệ tiêu thụ đạt 98,7%. Lãi trước thuế nhích nhẹ lên 2.005 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng trưởng chủ yếu đến từ việc công ty được Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số các kỳ vé xuân, điều chỉnh doanh số phát hành từng kỳ từ đầu tháng 4 lên 160 tỷ đồng (thay vì 140 tỷ như trước).