Cận cảnh 'siêu dự án' Usilk City vỡ tiến độ vì hơn 5.300 tỷ bán nhà bị dùng cho mục đích khác

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ Dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) sang Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan thanh tra, dự án Usilk City được khởi công từ năm 2008, gồm 13 tòa nhà cao từ 25 - 50 tầng, với 2.800 căn hộ cao cấp và tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, trong giai đoạn 2012 - 2013, Công ty CP Sông Đà Thăng Long sẽ bàn giao nhà cho người mua.

Tuy nhiên sau hơn một thập kỷ, nhiều tòa nhà mới chỉ thi công xong phần móng, hầm rồi để bê tông cốt thép phơi mưa nắng. Cả trăm khách hàng mua căn hộ tại dự án này chưa nhận được nhà dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Cũng theo kết luận thanh tra, dự án Usilk City được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư "khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định". Mặt khác, chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỷ đồng nhưng đã sử dụng 5.302 tỷ đồng cho các dự án khác, mục đích khác.

Từ đó dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được trên 750 căn hộ cho các khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai. Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu xác định lại tiền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ cho biết, chuyển hồ sơ vụ việc liên quan dự án Usilk City đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, anh Đ.H. - khách hàng mua nhà dự án Usilk City từ năm 2010 cho biết: "Tôi từng tin rằng, tiền đóng theo tiến độ sẽ được dùng để xây dựng chính dự án. Tuy nhiên, khi thông tin thanh tra công bố chủ đầu tư thu hơn 8.400 tỷ đồng nhưng dùng tới 5.300 tỷ cho các mục đích khác, tôi bị rơi vào thế bị động. Chúng tôi phải gánh lãi vay ngân hàng, tiền thuê nhà, trong khi căn hộ vẫn dang dở".

Nhiều khách hàng khác cũng cho rằng, đây là rủi ro lớn nhất khi mua nhà hình thành trong tương lai, khi người mua gần như không kiểm soát được dòng tiền sau khi nộp cho chủ đầu tư. Việc dự án thiếu vốn, chậm tiến độ kéo dài khiến kế hoạch an cư bị đảo lộn, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện nhiều năm.

"Theo quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, người mua nhà nhấn mạnh, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý và sử dụng tiền huy động từ khách hàng đúng mục đích. Khoản tiền này phải được ưu tiên phục vụ thi công dự án, đảm bảo tiến độ cam kết. Nếu sử dụng sai mục đích dẫn tới dự án đình trệ, chủ đầu tư không chỉ phải khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho khách hàng mà còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự", anh H. nói.