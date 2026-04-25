Chủ đầu tư 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm nói gì về khảo sát 'trả nhà, đổi nhà'?

Cư dân tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) mới đây nhận được “phiếu thu thập thông tin” nhằm ghi nhận nguyện vọng liên quan hướng xử lý sai phạm tại dự án. Trong phiếu, hai phương án chính đưa ra gồm "trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua" hoặc "được đền bù bằng căn hộ có giá trị tương đương tại khu đô thị Thanh Hà. Ngoài ra, cư dân có thể ghi thêm ý kiến khác nếu không đồng thuận với hai phương án trên.

Ghi nhận cho thấy, đa số cư dân không đồng ý với cả hai phương án. Nguyện vọng phổ biến là được cấp sổ hồng để tiếp tục sinh sống ổn định tại chính căn hộ đã gắn bó nhiều năm.

Đặc biệt, phương án hoán đổi sang căn hộ tại dự án Thanh Hà khiến nhiều người lo ngại. Một số cư dân cho rằng nhiều tòa nhà tại khu vực này cũng chưa được cấp sổ hồng, nên việc “chuyển từ nơi chưa có sổ sang nơi khác cũng chưa có sổ” là điều khó chấp nhận... Ngoài ra, việc chuyển sang nơi ở mới (nơi cách Linh Đàm khoảng 10km) sẽ kéo theo hàng loạt xáo trộn về công việc, học hành.

Người dân mua nhà tại các toà chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: Đình Phong.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hợp – đại diện Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư dự án) – cho biết trước đó, doanh nghiệp đã làm việc với cơ quan chức năng và từng đề xuất một số phương án khắc phục sai phạm, trong đó có phương án "hoán đổi căn hộ tương đương" tại khu đô thị Thanh Hà nếu được cơ quan chức năng và người dân đồng thuận.

Về các toà chung cư tại khu đô thị Thanh Hà chưa được cấp sổ hồng, UBND TP Hà Nội trả lời cử tri trước đó cho biết, các căn hộ tại các tòa nhà người dân đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án có sự chuyển nhượng giữa các chủ đầu tư chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, dự án có vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, vì vậy hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng của người mua nhà tại dự án chưa đủ điều kiện theo quy định. Theo UBND TP Hà Nội, việc cấp sổ hồng cho người dân cần phải thực hiện rà soát theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo ông Hợp, quỹ căn hộ dùng để hoán đổi sẽ là phần căn hộ thương mại thuộc quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội tại dự án, không phải các tòa chung cư hiện hữu đã bán hết cho cư dân.

Ông Hợp cũng khẳng định việc phát phiếu thu thập thông tin không phải do doanh nghiệp thực hiện. “Đây là hoạt động của cơ quan chức năng, công ty chỉ nắm bắt thông tin qua phản ánh của cư dân”, ông nói.

Hiện doanh nghiệp đang tập trung xử lý các tồn tại, sai phạm tại dự án. Những vi phạm được xác định phát sinh từ giai đoạn xây dựng, gồm xây vượt tầng và chuyển đổi công năng từ sàn thương mại sang căn hộ.

Về thời điểm khắc phục dứt điểm sai phạm, ông Hợp cho biết: “Chúng tôi không thể cam kết về thời gian. Chủ đầu tư đã bán hàng thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng quá trình giải quyết phụ thuộc nhiều yếu tố”.

Cũng theo ông Hợp, với những dự án chung cư khác trên địa bàn Hà Nội có sai phạm, chủ đầu tư đang làm việc với cơ quan chức năng để khắc phục...

Chung cư HH Linh Đàm phường Hoàng Liệt hơn 10 năm bàn giao nhà cho dân về ở nhưng vẫn chưa có sổ hồng do dính loạt sai phạm.

Ông Tạ Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, việc lấy ý kiến khảo sát người dân khu chung cư HH Linh Đàm, VP3, VP5 thông qua “phiếu thu thập thông tin” là hoạt động do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP Hà Nội triển khai, phường có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Cũng theo ông Dũng, tại phiếu khảo sát ngoài phương án “trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua” hoặc “được đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà” thì có phần ý kiến khác.

Người dân đồng ý với phương án nào thì tích vào phương án đó. Trường hợp không đồng ý với 2 phương án này thì người dân có bất kỳ ý kiến, mong muốn nào sẽ ghi vào mục ý kiến khác.

“Đây chỉ là phiếu thu thập thông tin, khảo sát ý kiến của người dân do PC01 triển khai, phường chỉ phối hợp thực hiện”, ông Dũng nói và cho biết người dân không nên hoang mang trước những thông tin không chính thống đang lan truyền.

Dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Dự án gồm gần 10.000 căn hộ với khoảng 40.000 cư dân. Dự án được đưa vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng khiến người dân bức xúc.