SJC Mua 166,700 Bán 169,200

BTMH Mua 166,200 Bán 168,900

USD Mua 26,100 Bán 26,360

EUR Mua 30,037 Bán 31,621

Hà Nội xuất hiện dự án nhà ở xã hội mức giá “khó tin”, chỉ hơn 15 triệu đồng/m2

Sự kiện: Bất động sản Hà Nội sau quy hoạch

Trong bối cảnh giá nhà ở xã hội tại Hà Nội liên tục leo thang, thậm chí vượt 30 triệu đồng/m2, dự án tại Khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 gây chú ý khi công bố mức giá chỉ hơn 15 triệu đồng/m2.

Hà Nội công khai giá bán gần 500 căn nhà ở xã hội tại xã Quang Minh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai tại hai ô đất CT-01+CT-02 và CT-07, với quy mô đồng bộ gồm các tòa nhà cao 6 tầng.

Tại ô đất CT-01+CT-02, dự án có diện tích khoảng 1,33 ha, cung cấp 256 căn hộ diện tích từ 54 - 66 m2. Trong đó, 159 căn được mở bán với giá gần 15,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Khu nhà ở xã hội tại Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 gây chú ý với mức giá chỉ khoảng 15 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng hiện nay.

Trong khi đó, ô đất CT-07 có quy mô hơn 1,14 ha, gồm 215 căn hộ diện tích từ 35 - 69 m2. Số căn để bán là 123 căn, với mức giá gần 15,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ quý 3/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2027.

Với mức giá chỉ quanh 15 triệu đồng/m2, dự án tại xã Quang Minh trở thành một trong những dự án nhà ở xã hội có giá thấp nhất tại Hà Nội trong bối cảnh nhiều dự án mới liên tục neo giá cao vượt ngưỡng 30 triệu đồng/m2 như nhà ở xã hội 275 Nguyễn Trãi hay Valenta Nguyễn Xiển.

Năm 2025, TP. Hà Nội hoàn thành 5.158 căn nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Năm 2026, Thủ đô được Chính phủ giao hoàn thành 18.700 căn nhà ở xã hội.
Hà Nội: Biệt thự tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 200 cho đến hơn 500 triệu...

-23/04/2026 07:11 AM (GMT+7)
