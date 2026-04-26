Làm "căn cước" cho linh sam bonsai, trai làng Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp đưa cây kiểng đi bán khắp nơi

Kỹ thuật nhân giống từ phôi và nghệ thuật tạo bộ đế độc bản

Anh Lê Tấn Thanh Bình, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp (địa phận huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trước đây) trong khu vườn phôi linh sam,. Ảnh: T.Đ

Trong giới sinh vật cảnh, anh Lê Tấn Thanh Bình (Đồng Tháp) nổi tiếng là người trẻ có tư duy sáng tạo khi làm ra những sản phẩm linh sam mới lạ.

Thay vì khai thác từ tự nhiên, anh tập trung vào việc nhân giống và tạo tác từ phôi cây con để chủ động hoàn toàn về nguồn gốc.

Cách đây 4 năm, anh đã trồng 10.000 gốc linh sam hồng để chuẩn bị cho quy trình tạo bộ đế (bộ rễ) chuyên nghiệp. Qua sơ tuyển, 600 gốc đạt chất lượng nhất đã được anh thu hoạch để bắt đầu công đoạn uốn nắn nghệ thuật.

Với quan niệm "nhất đế, nhì thân", anh Bình đã thử nghiệm thành công kỹ thuật treo chổng ngược cây linh sam con lên trần nhà để cắt tỉa và định hình bộ rễ.

Kỹ thuật này giúp bộ đế trở nên uyển chuyển, cho phép người chơi dễ dàng tạo bất cứ thế dáng nào từ dáng đổ, đổ treo đến dáng bay hay cho rễ bám đá.

Hiện nay, mỗi bộ đế linh sam được nhân giống và tạo tác công phu như vậy có giá dao động từ 3,5 đến 5 triệu đồng.

Anh Bình làm "lý lịch" cho linh sam bon sai. Ảnh: T.Đ

Xây dựng lý lịch bằng mã QR: Giải pháp lưu thông cây kiểng an toàn

Không chỉ chú trọng vào vẻ đẹp nghệ thuật, anh Bình còn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại để "khai sinh" cho từng sản phẩm của mình.

Mỗi cây linh sam từ nhà vườn đều được dán một mã QR riêng biệt, chứa đựng toàn bộ thông tin về thương hiệu và quá trình nuôi dưỡng. Đây chính là giải pháp để chứng thực cây được nhân giống từ phôi và trồng tại vườn từ nhỏ, không phải là sản phẩm khai thác trái phép.

Sự chủ động này cực kỳ quan trọng khi một số tỉnh miền Trung nghiêm cấm khai thác linh sam tự nhiên.

Một sản phẩm linh sam bonsai của anh Bình đã được gắn mã QR. Ảnh: T.Đ

Anh Bình chia sẻ, việc có lý lịch rõ ràng giúp anh hoàn toàn yên tâm khi vận chuyển cây đi bán mà không lo bị lực lượng chức năng xử phạt hay tịch thu.

Hiện tại, ngoài việc cung cấp bộ đế, anh còn dành hơn 2 công đất để chăm sóc cây thành phẩm, dự kiến mất thêm 5-7 năm tỉa tót để cho ra đời những tác phẩm bonsai hoàn chỉnh, đúng luật và giàu giá trị kinh tế.

“Lúc đầu, nghe tin vụ tịch thu 42 cây mai ở Côn Đảo, tôi cũng thấy lo không biết khi mình vận chuyển cây linh sam bonsai đi bán có xảy ra tình trạng tương tự, nhưng tôi nghĩ cứ làm đúng những gì mình đang làm lý lịch cho cây thì không lo chở cây đi bán bị lực lượng chức năng phạt hay tịch thu”, anh Bình thổ lộ.