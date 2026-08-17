Hàng tỷ cổ phiếu mới chuẩn bị "bơm ra" thị trường: Nhóm "ông lớn" ngân hàng quốc doanh gây chú ý

Dòng vốn mới đang được các ngân hàng đẩy mạnh bổ sung khi hàng loạt nhà băng đồng loạt triển khai kế hoạch tăng vốn, với những đợt phát hành lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hơn 1 tỷ cổ phiếu.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV đang triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo thông báo, ngày 18/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

Ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu, tương đương 6,84% số cổ phiếu đang lưu hành. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:6,8433, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 6,8433 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Song song với kế hoạch tăng vốn, BIDV cũng đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi hơn 3.276 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 20/8/2026.

Cùng nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 8,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vietcombank dự kiến chi cho cổ đông khoảng 3.760 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 27/8/2026.

Trong khi đó, VietinBank cũng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Với hơn 7,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền ngân hàng dự kiến chi cho cổ đông khoảng 3.495 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/8/2026.

Khối ngân hàng tư nhân bơm hàng tỷ cổ phiếu mới ra thị trường

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, ngân hàng MB đã chốt danh sách cổ đông tại ngày 12/8/2026 để thực hiện đồng thời hai phương án tăng vốn, gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, MB dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức. Với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MBB sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025.

Bên cạnh đó, cổ đông MB còn được quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tức sở hữu 10 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng số lượng dự kiến phát hành gần 805,5 triệu cổ phiếu.

Tại HDBank, phương án tăng vốn được thực hiện thông qua phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HDBank dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi ngân hàng hoàn thành nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Ngoài ra, HDBank dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án này là 30%.

Trong khi đó, TPBank cũng vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt.

Ngân hàng dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng phát hành thêm 416,1 triệu cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank. Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Kế hoạch dự kiến được triển khai trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng từ 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

Với VIB, ngân hàng đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Theo phương án đã công bố, VIB dự kiến phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,5%, với ngày đăng ký cuối cùng là 11/9/2026.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025.

Ngân hàng MSB dự kiến phát hành 624 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng tỷ lệ phát hành 20% trên số cổ phiếu đang lưu hành. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/9/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/8/2026.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MSB tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị số cổ phiếu phát hành là 6.240 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ MSB dự kiến tăng từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

Tại VietABank, phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cũng đang được triển khai, song tỷ lệ phát hành đã được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu. Theo phương án mới, tỷ lệ phát hành giảm xuống 10,5%, thay vì 15% trước đó.

Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu VAB sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu. VietABank dự kiến phát hành tối đa hơn 85,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị tăng vốn khoảng 857 tỷ đồng theo mệnh giá.

Ngân hàng Vietbank dự kiến chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền mua, cứ 100 quyền mua được 25 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng dự kiến thu về gần 2.961,5 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giải ngân từ quý 4/2026 đến năm 2027.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 11.846 tỷ đồng lên hơn 14.807 tỷ đồng.