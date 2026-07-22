VN-Index mất hơn 60 điểm, chứng khoán Việt giảm mạnh nhất châu Á

Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường khiến hàng trăm mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sàn.

Diễn biến tiêu cực tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ cột. Thống kê cho thấy 10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đã lấy đi gần 48 điểm của VN-Index.

10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đã lấy đi gần 48 điểm của VN-Index.

Không chỉ VIC và VHM, nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup cũng đồng loạt chịu áp lực bán mạnh. VRE và VPL giảm hơn 5%, kéo theo nhóm bất động sản vốn hóa lớn trở thành tâm điểm điều chỉnh. Nhiều cổ phiếu cùng ngành như GEX, TCH, DXS, BCM, DRH... cũng giảm từ 3-6%, tạo sức ép trực tiếp lên chỉ số chung.

Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo. EIB giảm sát giá sàn, trong khi VIB, VCB, CTG, HDB và KLB đồng loạt mất từ 3-4%, khiến nỗ lực nâng đỡ thị trường gần như không đáng kể. Sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường chung lao dốc, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn và rơi vào trạng thái "trắng bên mua". Kết phiên, mã này giao dịch ở mức 35.500 đồng/cổ phiếu, xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá tích lũy trong hơn 5 năm và lùi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Đà giảm sâu cũng kéo theo động thái siết margin từ nhiều công ty chứng khoán. Trong danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 22/7, Chứng khoán SSI đã loại PNJ khỏi danh mục được cấp margin, đưa tỷ lệ cho vay từ 40% về 0%, đồng nghĩa nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch bằng tiền mặt. Trước đó, SSI đã hạ tỷ lệ margin của cổ phiếu này từ 50% xuống 40%.

Chứng khoán KIS cũng thông báo loại PNJ khỏi danh mục được cấp giao dịch ký quỹ từ ngày 23/7. Trước đó, TCBS đã dừng cấp margin đối với PNJ từ ngày 9/7, Chứng khoán Phú Hưng thực hiện động thái tương tự từ ngày 6/7. Việc hàng loạt công ty chứng khoán đồng loạt cắt hoặc đưa tỷ lệ cho vay về 0% cho thấy mức độ thận trọng ngày càng gia tăng đối với cổ phiếu này sau những biến động liên quan đến thị trường trang sức và kim cương.