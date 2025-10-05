Nữ diễn viên xinh đẹp, giàu có: Sở hữu biệt thự bề thế ở Hà Nội, tuổi 40 hạnh phúc bên chồng

Người đẹp đa tài là "phú bà đích thực của showbiz Việt"

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 trong một gia đình khá giả tại Hà Nội, bố mẹ cô đều là doanh nhân. Sau khi tốt nghiệp THPT, Lã Thanh Huyền theo học Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội rồi tham gia con đường diễn xuất ngay từ khi học đại học năm nhất.

Nữ diễn viên Lã Thanh Huyền

Người đẹp từng giành ngôi vị quán quân của cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006. Nhờ danh hiệu này, cô thuận lợi bước chân vào showbiz và nhận được vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình phát sóng vào khung giờ vàng của VTV như Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng, Tình yêu và tham vọng, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... Đặc biệt, cô giành giải Cánh diều vàng năm 2016 cho vai Lam trong Zippo, mù tạt và em.

Ở độ tuổi sung sức nhất, Lã Thanh Huyền có thể quay 2-3 phim/năm, hết phim này vào phim khác, không có thời gian nghỉ. Người đẹp dành hết thanh xuân cho niềm đam mê nghệ thuật, làm việc hết sức lực. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô ít đóng phim để tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình.

Lã Thanh Huyền còn "mát tay" kinh doanh.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lã Thanh Huyền còn "mát tay" kinh doanh, nên cô sở hữu khối tài sản khổng lồ. Cô hiện là bà chủ của một chuỗi siêu thị gia đình đông khách, tổng giám đốc của một công ty riêng. Người đẹp 8X nhiều lần được mệnh danh là "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc", "phú bà đích thực của showbiz Việt".

Tuy nhiên cô cũng khiêm tốn không nhận danh xưng này và cho rằng bản thân chỉ là may mắn có được cuộc sống trọn vẹn, sung túc. Sự sung túc được thể hiện thông qua việc vợ chồng cô đang sống trong căn biệt thự tọa lạc tại khu đất đắt đỏ ở Hà Nội.

Vợ chồng Lã Thanh Huyền hiện sống trong căn biệt thự tọa lạc tại khu đất đắt đỏ ở Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Biệt thự của Lã Thanh Huyền có sân vườn rộng tới 150m2, nổi bật với hồ cá Koi đắt đỏ, trồng nhiều hoa thơm quanh năm.

Ở thời điểm năm 2020, biệt thự có giá khoảng 50 tỷ, cộng thêm nội thất mua từ châu Âu có giá khoảng 10 tỷ đồng, tổng cộng nữ Lã Thanh Huyền phải chi 60 tỷ đồng để hoàn thiện không gian sống của mình. Bên trong căn nhà đều là những nội thất siêu đắt đỏ. Chưa kể Lã Thanh Huyền còn sở hữu bộ sưu tập xe sang cùng bộ trang sức có giá hơn 100 tỷ đồng.

Nhìn từ bên ngoài, cơ ngơi của người đẹp phim Zippo, mù tạt và em vô cùng bề thế, lộng lẫy. Diện tích bên trong rộng 450m2, không gian vườn rộng 150m2. Ở sân vườn, Lã Thanh Huyền thiết kế đường đi bằng đá, xây dựng hồ cá Koi và trồng nhiều loài cây, hoa rực rỡ, gần gũi với thiên nhiên. Biệt thự còn có hồ bơi cực rộng để cả nhà thư giãn và bơi lội rèn luyện sức khỏe.

Góc nhỏ trong căn biệt thự của Lã Thanh Huyền.

Bước vào trong, không gian được bài trí không thua gì khách sạn sang trọng. Nữ diễn viên lựa chọn nội thất xa hoa được nhập khẩu từ Đức, Ý, Bồ Đào Nha...

Ngoài căn biệt thự ở Hà Nội, năm 2024, Lã Thanh Huyền còn tậu thêm một cơ ngơi ở Phan Thiết. Cô cũng sở hữu các bộ sưu tập xe sang, đồ hiệu, trang sức bạc tỷ.

Nữ diễn viên sẵn sàng chi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho những túi hàng hiệu đến từ các thương hiệu đình đám như Dior, Fendi, Hermes Kelly... Cô là chủ nhân của nhiều phụ kiện trang sức kim cương có giá trên dưới 10 tỷ đồng.

Tuy giàu sang là vậy nhưng Lã Thanh Huyền cho biết, cô không dám nhận mình là nữ diễn viên giàu nhất làng giải trí miền Bắc. Người đẹp sinh năm 1985 chỉ cảm thấy may mắn khi có được cuộc sống trọn vẹn, sung túc nhờ chăm chỉ và nỗ lực.

U40 trẻ đẹp, sống hạnh phúc bên chồng con

Những năm gần đây, Lã Thanh Huyền đóng ít phim hơn hẳn tuy nhiên mỗi lần xuất hiện đều gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi những màn lên đồ vô cùng xuất sắc. Thời điểm đóng bộ phim Tham Vọng Tình Yêu, Lã Thanh Huyền thậm chí còn đặt 100 bộ váy thiết kế riêng cho vai diễn nữ tài phiệt. Đó là chưa kể hàng loạt những phụ kiện như đồng hồ, kính mắt, túi xách đều đến từ các thương hiệu lớn như Dior, Chanel, Fendi, YSL, Gucci,...

Nhan sắc xinh đẹp của Lã Thanh Huyền.

Mỗi lần xuất hiện, dù diễn xuất có thể gây tranh cãi nhưng thời trang và nhan sắc xinh đẹp của Lã Thanh Huyền là điều mà không một ai có thể chê.

Ông xã Lã Thanh Huyền rất yêu chiều vợ.

Lã Thanh Huyền kết hôn với một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng và nội thất ở Hà Nội vào năm 2011. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng cô có một cậu con trai năm nay 12 tuổi.

Lã Thanh Huyền cho biết, cô may mắn có chồng tâm lý, yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Dù chênh lệch đến 12 tuổi nhưng cả hai lại rất hòa hợp, thấu hiểu nhau. Ông xã Lã Thanh Huyền cũng hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc kinh doanh.

Người đẹp phim giờ vàng VTV chia sẻ với báo chí: "Huyền may mắn khi chọn được người đàn ông có tố chất tốt, để làm người chồng, người bạn đời tốt. Anh ấy hơn Huyền nhiều tuổi nên có thể nhường nhịn và sự bao dung.

Đó là tố chất quan trọng của một người đàn ông trong mọi mối quan hệ. Phụ nữ sáng nắng chiều mưa, đôi khi chính họ cũng không hiểu bản thân. Người đàn ông độ lượng sẽ bao dung những điều chưa tốt ở vợ. Nhờ vậy, Huyền luôn thấy được bao bọc và che chở".

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Lã Thanh Huyền.

Lã Thanh Huyền tận hưởng cuộc sống giàu có, sang chảnh.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe những hình ảnh đời thường sang chảnh, quyến rũ. Nữ diễn viên và gia đình cũng thường có những chuyến du lịch kéo dài ở các địa điểm sang trọng, đắt đỏ. Đặc biệt, dù ít đóng phim nhưng cô cũng giữ mối quan hệ tốt, có một hội bạn thân đáng ngưỡng mộ, toàn những gương mặt đình đám trong làng phim miền Bắc như Quỳnh Kool, Quỳnh Nga, Việt Anh, B Trần,...