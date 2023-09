Nóng tuần qua: Bao nhiêu người đã bị Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy lừa đảo?

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Theo Công an TP.Hà Nội, bà Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bất động sản Nhật Nam, từng có 1 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Bước đầu, PC03 Công an TP.Hà Nội xác định bà Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Bất động sản Nhật Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, bà Thúy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo PC03 khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của bà Thúy và đồng phạm, đồng thời thu hồi tài sản cho bị hại.

Bộ Tài chính lên tiếng về việc ''không cho mua bán vé số online''

Bộ Tài chính vừa phát đi văn bản về một số vấn đề mà dư luận quan tâm trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ này. Đáng chú ý, trong văn bản này, Bộ Tài chính nêu: “Một số ý kiến cho rằng cơ quan Quản lý nhà nước “không quản lý được thì cấm” đối với việc mua bán vé xổ số online, mua hộ vé số”.

Về ý kiến này, Bộ Tài chính lý giải: kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư, các Nghị định của Chính phủ. Hoạt động kinh doanh xổ số chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

Hiện nay cả nước có 64 doanh nghiệp kinh doanh xổ số bao gồm 63 doanh nghiệp nhà nước kinh doanh xổ số truyền thống tại các tỉnh, thành phố và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) kinh doanh xổ số điện toán trên phạm vi cả nước

Theo quy định, vé xổ số truyền thống chỉ được phép phân phối thông qua các Công ty xổ số kiến thiết, vé xổ số điện toán của Vietlott chỉ được phân phối thông qua thiết bị đầu cuối của các đại lý ký kết hợp đồng đại lý với Vietlott và điện thoại (SMS).

“Pháp luật hiện hành không quy định cho phép bán vé số qua internet và việc “mua vé số hộ”. Việc một số tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số qua internet là trái quy định của pháp luật do các đơn vị này không được cấp phép kinh doanh xổ số, phương thức phân phối vé không đúng với quy định”, Bộ Tài chính nêu.

Một tuần thực hiện quy định được vay ngân hàng để trả nợ ngân hàng

Sau một tuần quy định ngân hàng được cho khách vay để trả nợ ngân hàng khác có hiệu lực, đã có một số ngân hàng tham gia và công bố mức lãi suất ưu đãi cực "sốc".

Đối với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, đây thực sự là một tin vui, vì nó chính sách mới sẽ buộc các ngân hàng phải hạ dần lãi suất cho vay để giữ chân khách. Quy định mới sẽ giúp những người dân đang vay với lãi suất cao sẽ có lựa chọn đảo nợ với lãi suất thấp hơn tại ngân hàng mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý người đi vay về "phí phạt" khi trả nợ trước hạn.

Hệ thống ngân hàng đang "ế" vốn.

Hiện nay, các ngân hàng thường áp dụng mức phí phạt trả sớm khoảng 2-4% số tiền trả nợ trước hạn. Nếu được vay với mức lãi suất 5,6%, thì cộng với phí phạt trước hạn, mức lãi suất mới khách hàng sẽ vào khoảng 7,6-9,6% - mức lãi suất này so với các khoản vay đang chịu ở mức 10-13% được cho là "khá dễ chịu". Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là hiện các ngân hàng đang cho vay ưu đãi lãi suất chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ thả nổi. Do đó, các chuyên gia cũng lưu ý người vay cần tính toán kĩ cả biên độ thả nổi sau này, trước khi quyết định chuyển khoản vay sang ngân hàng khác.

Một vấn đề nữa, đó là hồ sơ vay vốn vẫn phải thẩm định từ đầu về mục đích vay vốn, nguồn tiền trả nợ, nên khách hàng cũng không dễ để được vay đảo nợ với lãi suất rẻ.

Hà Nội thu bao nhiêu tiền trong bốn ngày nghỉ lễ 2/9?

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, uớc tính bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1-4/9), tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đón 640.000 lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 41.700 lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đón 598.300 lượt, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 1.760 tỉ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong dịp này, thành phố Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại Thủ đô nhất là du lịch tại các điểm đến di tích di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, một trong những hoạt động tạo được sức hút lớn cho người dân và du khách là trải nghiệm miễn phí xe buýt hai tầng “Hanoi City Tour”.

Ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]