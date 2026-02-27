Thông tin mới nhất về việc chậm thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán

Theo thông tin từ các hội nhóm chứng khoán, quy trình thanh toán chứng khoán ngày 27/2 hiện chưa hoàn tất, cụ thể đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết mua ngày 26/2/2026 và cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm mua ngày 25/2/2026.

Do đó, những lệnh mua trái phiếu chính phủ & trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chứng quyền có bảo đảm theo thời gian trên, dự kiến về trong phiên chiều 27/2/2026 sẽ tạm thời chưa thể thực hiện.

Trích thông báo giao dịch trong hội nhóm chứng khoán.

Đơn cử, Chứng khoán VPBankS thông báo nhận được thông tin từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc gián đoán thực hiện điện thanh toán bù trừ trên toàn thị trường. Do vậy, các giao dịch mua/bán phát sinh tại ngày 25/2 hiện chưa được phân bổ về tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Tương tự, thông báo của Chứng khoán KAFI, VSDC có sự cố gián đoạn kết nối với các thành viên lưu ký vào sáng ngày 27/02. Sự cố trên làm ảnh hưởng đến các dịch vụ như mở tài khoản, rút nộp ký quỹ, quá trình thanh toán bù trừ có thể chậm hơn dự kiến.

Theo cập nhật mới nhất, Sở giao dịch TP.HCM và VSDC đã khẩn trương phối hợp với nhà thầu để khắc phục; đồng thời thông báo cho thành viên để nhà đầu tư bán chứng khoán đã mua ngày 25/2.

Đến 14h40, hệ thống đã được nhà thầu khắc phục và chứng khoán đã được phân bổ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư đã có thể bán được chứng khoán trong phiên chiều 27/2.