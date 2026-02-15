17 cá nhân bị cấm giao dịch chứng khoán hai năm

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Bùi Thị Phương Thúy (ngụ TP Hà Nội) là người trực tiếp thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) từ đầu 2021 đến cuối 2022. Bà Thúy sử dụng 19 tài khoản để liên tục mua bán nhằm tạo cung cầu giá. Các tài khoản này do 16 người, chủ yếu ở Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, cho mượn.

Cổ phiếu PAS biến động mạnh trong giai đoạn bị thao túng. Từ quanh mức 10.000 đồng vào đầu 2021, thị giá có lúc vọt lên 25.000 đồng, sau đó giảm 5 lần trong vòng nửa năm. Từ cuối 2022 đến nay, cổ phiếu luôn giao dịch dưới mệnh giá.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay không phát hiện khoản thu trái pháp luật từ vi phạm của bà Thúy. Song, cơ quan này phạt bà Thúy 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán, đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư trong hai năm. 16 cá nhân còn lại nhận quyết định tương tự, trừ phạt tiền.

Theo quy định, mức phạt hành chính cao nhất trong lĩnh vực chứng khoán là cấm vĩnh viễn giao dịch và đảm nhiệm chức vụ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thời gian qua phát hiện nhiều trường hợp thao túng cổ phiếu. Điểm chung là cơ quan quản lý thị trường không ghi nhận khoản thu trái pháp luật sau quá trình kiểm tra.

Cuối năm ngoái, cơ quan này phạt một cá nhân ở TP HCM vì sử dụng 92 tài khoản để liên tục mua và bán cổ phiếu AGG của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG). Gần nhất, ca sĩ Khánh Phương bị phạt 100 triệu đồng vì bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) nhưng không báo trước với tư cách thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp này.