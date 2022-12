Khối tài sản khổng lồ của những ứng viên mua Manchester United

Giới truyền thông tiết lộ, ngoài Sir Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh và người giàu nhất thế giới Elon Musk, cựu tiền vệ David Beckham cũng đang có ý định mua lại đội bóng cũ từ tay giới chủ người Mỹ.

Mới đây, chủ sở hữu đã rao bán câu lạc bộ ngay sau khi thông báo chia tay siêu sao Cristiano Ronaldo. Theo đó, giới chủ người Mỹ mong muốn thương vụ này sẽ diễn ra trong thời gian tới, giá bán kỳ vọng khoảng từ 5 đến 7 tỷ bảng Anh.

Tỉ phú Sir Jim Ratcliffe người giàu nhất nước Anh rất nhiều lần ngỏ ý muốn mua lại MU (Ảnh: Dailymail)

Với thông tin rao bán MU của giới chủ người Mỹ, gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin những ứng viên sẽ mua lại Câu lạc bộ Manchester United, trong đó có cựu tiền vệ hào hoa một thời là David Beckham.

Trong số các ứng viên, hiện người giàu nhất nước Anh là Sir Jim Ratcliffe được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Vị tỉ phú 67 tuổi được coi là người sở hữu số tài sản lớn nhất nước Anh, ông này có khối tài sản ròng khoảng 20 tỉ bảng Anh. Sir Jim Ratcliffe là nhà sáng lập ra tập đoàn Ineos chuyên về sức khỏe và dịch vụ về y tế công cộng. Ông Ratcliffe cũng đã từng mua đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Pháp là Nice và thâu tóm thành công đội xe đạp Sky và đổi lại thành Team Ineos.

Tỉ phú Ratcliffe lớn lên ở thành phố Manchester, ông dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho đội bóng địa phương Man United và từng nhiều lần có ý định mua lại MU từ nhà Glazers nhưng chưa thành công.

Trong khi đó, tỉ phú Elon Musk với khối tài sản ròng đã vượt ngưỡng 300 tỷ USD cũng đã từng mong muốn mua lại đội bóng này, ông Musk là CEO hãng xe điện Tesla và công ty du lịch vũ trụ SpaceX.

Một trong những ứng viên nặng ký khác cũng muốn mua lại câu lạc bộ này là quỹ Đầu tư Quốc gia của Dubai (Investment Corporation of Dubai - ICD) với tổng tài sản nắm giữ được ước tính lên tới 300 tỷ USD.

Người giàu nhất thế giới, tỉ phú Elon Musk cũng từng ngỏ ý muốn mua lại MU (Ảnh: Dailymail)

Dù được thành lập chưa lâu bởi Thủ tướng đương thời của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhưng chỉ trong vòng hơn 10 năm qua, ICD đã nhanh chóng trở thành một trong những quỹ nhà nước hàng đầu thế giới, quản lý các danh mục tài sản lớn cả trong nước và cả thế giới.

Trong thời điểm hiện tại, quỹ này đang sở hữu 61 công ty, trải dài tại 87 quốc gia trên toàn cầu. Tính tới hết năm 2021, quỹ này đang quản lý số tài sản lên tới 1.101 tỷ AED (tương đường hơn 300 tỷ USD), với doanh thu đạt 169 tỷ AED (khoảng 45 tỷ USD) cùng lợi nhuận trên 10 tỷ AED (khoảng 2,7 tỷ USD) – đây là những con số rất ấn tượng.

Được biết, cựu tiền vệ David Beckham cũng đang nỗ lực tìm kiếm đối tác để mua lại MU từ những ông chủ người Mỹ. Theo nhận định của giới mộ điệu, rất có thể David Beckham sẽ trở thành nhân vật then chốt của thương vụ này.

Hiện David Beckham cũng đang là đồng sở hữu của Inter Miami - một đội tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) . Cựu tiền vệ MU là người có kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như vận hành một đội bóng đá chuyên nghiệp.

Gia đình David Beckham hiện đang sở hữu khá nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng trăm triệu USD, như căn penthouse ở Miami, biệt thự tại London hay những ngôi nhà ở Dubai.

Cựu sao MU David Beckham đang tích cực tìm kiếm đối tác để mua lại câu lạc bộ cũ (Ảnh: Financial times)

Như đã biết, cặp vợ chồng Victoria và David Beckham đã có nhiều năm xây dựng thành công danh tiếng và nhờ đó phát triển công việc kinh doanh một khá thuận lợi. Tờ The Mirror cho biết, khối tài sản của cặp đôi này cũng đã đạt đến 1 tỷ USD.

Sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ MU và Real Madrid tập trung vào công việc kinh doanh và xây dựng các thương hiệu cá nhân. Theo đó, anh đã kiếm được từ các nguồn thu khổng lồ nhờ kinh doanh các thương hiệu đắt khách của mình với những sản phẩm: quần áo, nước hoa, đồng hồ…

Những năm qua, tiền vệ David Beckham đã đẩy mạnh công việc kinh doanh các thương hiệu cá nhân thông qua Seven Global LLP. Đây là một trong những đơn vị liên doanh do công ty DB Ventures Limited của cựu danh thủ người Anh và Seven Global Holding Company Limited điều hành, phụ trách việc bán những sản phẩm mang thương hiệu của cựu cầu thủ điển trai này. Theo tiết lộ từ các phương tiện truyền thông, doanh số bán những sản phẩm như: giày dép, nước hoa, đồng hồ và quần áo có gắn tên David Beckham đã đạt tới 17,4 triệu bảng Anh (hơn 556 tỉ đồng) vào năm 2021.

Manchester United là câu lạc bộ bóng đá luôn đứng đầu về doanh thu trên thế giới, mỗi năm MU thu về hàng trăm triệu bảng Anh, và có giá trị thương hiệu bóng đá lớn nhất thế giới. Nếu như mua được đội bóng cũ MU, sẽ là một thành công rất lớn của David Beckham, chắc chắn anh sẽ tiếp tục xây dựng thương hiêu và đưa MU đến những thành công cả trong kinh doanh lẫn các danh hiệu cho MU.

Trước đó, năm 2005, nhà Glazer đã mua lại MU với giá 790 triệu bảng Anh (934 triệu USD). Tuy nhiên, trong quá trình vận hành câu lạc bộ, giới chủ người Mỹ không nhận được sự đồng thuận của các cổ động viên, họ liên tục bị phản đối cũng như yêu cầu các tỷ phú nhà Glazer rời khỏi MU.

Kể từ thời điểm HLV Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013 cho đến nay, MU chưa có bất kỳ một chức vô định Premier League hay Champions league nào, dù đã chi khá nhiều tiền nhưng thi đấu không được như kỳ vọng.

