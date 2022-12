Chân dung đại gia chi 100 tỷ đồng tổ chức "siêu đám cưới" cho con gái cưng ở Kiên Giang

Ngày 2/12/2022 (tức ngày 25/11/2022 âm lịch) vừa qua, con gái đại gia Phú Cường là Nguyễn Thị Ngọc Như đã chính thức tổ chức hôn lễ tại Quảng Trường Biển thuộc Đảo Phú Gia, khu đô thị Phú Cường, thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Đám cưới “siêu khủng” với thiết kế xa hoa, hoành tráng, kinh phí hơn 100 tỷ khiến cái tên “đại gia Phú Cường” đang được CĐM quan tâm không ngớt trên các diễn đàn MXH.

Đám cưới 100 tỷ của con gái đại gia Phú Cường.

Được biết, không gian của đám cưới được lấy ý tưởng từ kiến trúc của công trình Gardens by the Bay của Singapore – quốc gia mà vợ chồng cô dâu chú rể gặp và yêu nhau khi cả hai đang cùng đi du học. Cả các hạng mục thiết kế thi công của đám cưới đều là do những kỹ sư cũng như nghệ nhân nổi tiếng trên toàn quốc góp mặt làm nên. Không gian này sẽ được giữ lại để tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật của tỉnh Kiên Giang về sau. Riêng hoa tươi dùng để trang trí đám cưới ước tính lên đến 13 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí thuê nhân công).

Trong đám cưới, các tiết mục nghệ thuật cũng do tổng đạo diễn nổi tiếng Hoàng Công Hường - đạo diễn SEA Games 31 đứng ra chỉ đạo và kiểm duyệt trong suốt 9 tháng. Chưa kể, đám cưới cũng có sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí hạng A và có màn bắn pháo hoa chúc mừng vô cùng đặc sắc.

Được biết, cô dâu trong đám cưới xa hoa này là Nguyễn Thị Ngọc Như (Sophia Nguyễn) - con gái út của Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường Group. Trên trang cá nhân, Sophia Nguyễn từng chia sẻ một bài đăng cho biết cô hiện tại đang là Phó giám đốc của Tập đoàn này, đồng thời là thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường hiện là ông Phú Cường - tên thật là Nguyễn Việt Cường.

Trong hôn lễ của con gái, vị đại gia đất Kiên Giang này đã chia sẻ: “2 con đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài và về làm việc ở công ty hơn 5 năm qua. Hai đứa rất chăm chỉ, chịu khó và luôn làm tốt công việc được giao. Hôm nay, 2 đứa chính thức kết hôn, gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúc hai con luôn thật vui vẻ và yêu thương lẫn nhau, sống với nhau trọn đời".

Ông Nguyễn Việt Cường phát biểu trong đám cưới của ái nữ.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Phú Cường được thành lập đầu năm 2009 trong vai trò nhà đầu tư tài chính của các công ty thành viên trong tập đoàn, với vốn điều lệ hơn 3.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này khởi đầu từ một cơ sở chế biến thủy sản, đến nay công ty đã mở rộng với hơn 20 công ty thành viên hoạt động đa lĩnh vực.

Hiện Phú Cường tập trung vào 4 mảng kinh doanh chính: Nhà ở đô thị, năng lượng tái tạo, vận tải du lịch và chế biến thủy sản. Thương hiệu Phú Cường đã chiếm một vị thế rất cao trong ngành thủy hải sản trong và ngoài nước với kim ngạch xuất khẩu hàng năm luôn tăng, ngay cả trong giai đoạn suy thoái kinh tế 2008 – 2009.

Ngoài ra, một trong những dự án lớn nhất của công ty này phải kể đến Khu đô thị phức hợp Phú Cường trải dài 3km dọc theo bờ biển TP Rạch Giá, diện tích 166 ha, tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng với hơn 3200 căn hộ và biệt thự, dự án Nhà ở Cán bộ. Riêng Khu II - Khu Đô thị lấn biển Phú Cường tại Kiên Giang với diện tích lấn biển 30 ha, được gọi là “Đảo Phú gia” - địa điểm tổ chức đám cưới của ái nữ tập đoàn Phú Cường cũng là một dự án nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn này với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng.

Một số hình ảnh hiếm hoi của vị đại gia đất Kiên Giang

Tuy vậy, khá khó để tìm kiếm thông tin của vị đại gia này trên Internet vì ông hiếm khi xuất hiện trả lời phỏng vấn hay đại diện cho hình ảnh công ty trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chương trình Doanh Nhân Việt từng đưa tin về vị đại gia này, theo đó, ông Cường khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng vào năm 1995 tại Cà Mau. Để có được cơ ngơi đồ sộ như hôm nay, ông đã từng có khoảng thời gian khó khăn khi mới lập nghiệp.

Ông Cường là con thứ tư trong gia đình nghèo 9 anh chị em thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ông từng bươn chải kiếm sống bằng nhiều công việc trong đó có làm thuê cho các cơ sở mua bán nguyên liệu thủy sản. Năm 1987, ông quyết định cầm cố chiếc TV đen trắng cũ để có vốn tự đứng ra thu mua thủy hải sản, bán lại cho các cơ sở chế biến xuất khẩu do Nhà nước quản lý thay vì đi làm thuê như trước. Với đầu óc nhạy bén, công việc kinh doanh của ông khá suôn sẻ.

Năm 1995, nhà máy mà ông Cường cung cấp nguyên liệu rơi vào thua lỗ, đứng trước nguy cơ phá sản, ông đã mua lại một phần xưởng của nhà máy, và lập Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu Phú Cường. Sau đó, ông tiếp tiếp tục thu mua nhiều công ty tư nhân và thành lập tập đoàn có hơn 20 công ty thành viên. Từ năm 2009, ông thành lập tập đoàn Phú Cường và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hình ảnh giản dị của ông chủ tập đoàn Phú Cường.

Ông cùng tập đoàn đã có những đóng góp to lớn với kinh tế của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Ông từng nhiều lần được nhà nước trao tặng giải thưởng danh giá.

Năm 2016, đại gia Phú Cường cũng từng gây sốt mạng xã hội khi chi tới cả chục tỷ đồng để làm tiệc cưới cho con gái đầu. Trong đó, 9 tỷ đồng cải tạo nhà hàng giữa hồ nước rộng hơn 80.000 m2 thành “đảo uyên ương” và 2 tỷ để mời các nghệ sĩ tên tuổi về biểu diễn góp vui. Riêng của hồi môn khi ấy cô dâu được nhận cũng lên tới 300 tỷ đồng. Tiền khách mừng sẽ được trích ra 50% làm từ thiện.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chan-dung-ai-gia-chi-100-ty-ong-to-chuc-34-sieu-am-cuoi-34-cho-con-ga...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chan-dung-ai-gia-chi-100-ty-ong-to-chuc-34-sieu-am-cuoi-34-cho-con-gai-cung-o-kien-giang-a584130.html