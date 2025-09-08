Những quốc gia có nhiều nữ tỷ phú nhất thế giới năm 2025: Hai quốc gia châu Á lọt top 5

Mỹ vẫn là “cường quốc” của các nữ tỷ phú

Mỹ sở hữu 124 nữ tỷ phú với tổng tài sản lên tới 950,8 tỷ USD – gấp nhiều lần so với các quốc gia còn lại. Người dẫn đầu là Alice Walton (75 tuổi) – ái nữ của đế chế Walmart, hiện nắm trong tay 111,5 tỷ USD, cũng là người phụ nữ duy nhất góp mặt trong “câu lạc bộ 100 tỷ USD”.

Không chỉ nhờ quy mô kinh tế khổng lồ, Mỹ còn là nơi khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và chấp nhận rủi ro. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để nhiều nữ doanh nhân vươn lên trong các lĩnh vực từ bán lẻ, công nghệ, truyền thông, tài chính đến bất động sản.

Alice Walton

Đức và Trung Quốc: Quốc gia nào đang nổi bật hơn?

Đức đứng thứ hai với 48 nữ tỷ phú, tổng tài sản 191,1 tỷ USD. Nổi bật nhất là Susanne Klatten, thừa kế BMW và tập đoàn dược phẩm Altana, sở hữu 28,2 tỷ USD. Giới nữ tỷ phú Đức gắn chặt với các tập đoàn gia tộc lâu đời trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và hóa chất.

Trung Quốc theo sát với 47 nữ tỷ phú và tổng tài sản 151,2 tỷ USD. Người đứng đầu là Zheng Shuliang và gia đình với 22,7 tỷ USD từ ngành nhôm. Nếu trước đây các nữ tỷ phú Trung Quốc chủ yếu nổi lên nhờ bất động sản, thì nay xu hướng đã dịch chuyển sang sản xuất, y tế và tiêu dùng. Dù thị trường bất động sản lao dốc, Trung Quốc vẫn là “cái nôi” sản sinh thế hệ nữ tỷ phú mới.

Ý có 22 nữ tỷ phú với tổng tài sản 69,4 tỷ USD. Dẫn đầu là Nicoletta Zampillo (7,5 tỷ USD), gắn liền với tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica. Nữ tỷ phú Ý phần lớn thừa hưởng tài sản từ ngành hàng xa xỉ, thời trang và thiết kế – những lĩnh vực mang đậm dấu ấn văn hóa Ý.

Ấn Độ đứng thứ năm với 18 nữ tỷ phú, tổng tài sản 97,9 tỷ USD. Người giàu nhất là Savitri Jindal và gia đình với 38,7 tỷ USD từ tập đoàn thép Jindal. Nữ tỷ phú Ấn Độ chủ yếu gắn với thép, dược phẩm, các tập đoàn đa ngành, nhưng cũng bắt đầu vươn sang công nghệ và tài chính, phản ánh sự trỗi dậy của nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.

Thực tế đằng sau những con số: Nữ tỷ phú vẫn là thiểu số?

Theo báo cáo Knight Frank 2025, số nữ tỷ phú toàn cầu đã tăng từ 10% lên 13% trong 10 năm qua. Tuy vậy, nam giới vẫn chiếm tới 87% trong giới siêu giàu. Tổng cộng, thế giới hiện có 403 nữ tỷ phú với khối tài sản 2,23 nghìn tỷ USD.

Điều này cho thấy, dù cơ hội cho phụ nữ gia tăng, song sự hiện diện của họ trong tầng lớp tài phiệt toàn cầu vẫn còn hạn chế, chủ yếu đến từ thừa kế và một phần nhỏ từ khởi nghiệp thành công.