Những lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày vía Thần Tài 2026

Nhiều năm nay, khi đi mua bán vàng ít hay nhiều, người dân có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt cho các cửa hàng. Thế nên, có những người vác cả balo hoặc bao tải tiền đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch).

Thế nhưng, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, từ ngày 10/10/2025, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tức, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng thì không được thanh toán bằng tiền mặt mà phải được thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Điều này cũng đồng nghĩa, nếu một khách hàng mua bán vàng có giá trị dưới 20 triệu đồng/ngày thì không bắt buộc phải sử dụng hình thức chuyển khoản. Khách hàng và cơ sở mua bán vàng có thể thỏa thuận việc thanh toán bằng chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

Nhiều người giữ thói quen vào ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng Âm lịch sẽ đi mua vàng để cầu may mắn, tài lộc. Ảnh: TA

Đáng chú ý, theo điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ từ ngày 9/2/2026, việc không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Trước đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng phát đi thông báo, khách hàng khi đến giao dịch bán vàng tại các địa điểm kinh doanh thuộc hệ thống công ty, nếu tổng giá trị trong ngày từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào chính tài khoản ngân hàng của khách hàng. Đồng thời, SJC cũng lưu ý việc thanh toán không áp dụng qua các ví điện tử như Momo, Zalopay…

Tương tự, Công ty Mi Hồng thông báo, khách hàng đi bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng và khách mua vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Thực tế, trong bối cảnh thị trường vàng đang “nóng”, không chỉ người mua, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng chịu chế tài quản lý nghiêm khắc hơn. Bởi quy định mới nêu rõ, mức phạt có thể dao động từ vài chục triệu đồng đến tối đa 400 triệu đồng đối với các hành vi như không niêm yết công khai giá mua, bán vàng miếng, vàng trang sức; sản xuất vàng miếng nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng; không ghi nhãn hoặc không tuân thủ quy định về trạng thái vàng.

Bên cạnh đó, một yêu cầu quan trọng được lãnh đạo Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh tại diễn đàn “Thị trường vàng Việt Nam: Thuận lợi và thách thức trong giai đoạn mới” diễn ra cuối năm ngoái là doanh nghiệp phải ghi căn cước công dân hoặc mã số thuế của người mua vàng trên hóa đơn đầu ra. Đối với vàng mua từ người dân, doanh nghiệp phải lập bảng kê đầy đủ thông tin cá nhân người bán. Đây là biện pháp then chốt để minh bạch hóa giao dịch, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn.

Có nghĩa, người đi mua vàng cần lưu ý phải đem theo căn cước công dân hoặc điện thoại có thể truy cập ứng dụng VNeID mức 2 để thuận lợi mua được kim loại quý này.