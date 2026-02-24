Giá vàng tăng dữ dội trước ngày Thần tài, cửa hàng ở TP.HCM phát số để bán, tới trưa hết sạch

Cửa hàng phát 200 số, tới trưa hết sạch

Mùng 7, mùng 8 Tết, ngay trong hai ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, nhiều dân văn phòng, công sở ở TP.HCM đã tìm đến các cửa hàng vàng bạc đá quý để mua vàng cầu may mắn trong năm mới.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, nhiều khách vào hỏi mua vàng nhẫn, vàng miếng. Ngoài ra, vàng nữ trang các loại đều được nhiều khách hàng trẻ quan tâm, “chốt mua”.

Khách chờ mua vàng đầu năm tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Dù chưa đến ngày Thần tài nhưng nhu cầu mua vàng vẫn rất cao. Đáng chú ý, ghi nhận của chúng tôi cho thấy do năm nay, giá vàng ngất ngưởng nên khách hàng, nhất là khách hàng trẻ có xu hướng tìm vàng 1 chỉ để “cầu may”. Vàng dưới 1 chỉ của nhiều tiệm vàng gần như “cháy hàng”.

Bảo Tín Mạnh Hải năm nay đưa ra thị trường vàng 0,1 chỉ nằm trong bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng. Thiết kế sản phẩm sử dụng chủ đề “Tứ quý” với các họa tiết tùng, cúc, trúc, mai, được đóng gói, niêm phong theo quy cách của doanh nghiệp. Giá bán sản phẩm tương đương giá vàng miếng SJC niêm yết, không tính tiền công.

Đến trưa, cửa hàng hết sạch loại vàng 0,1 chỉ này vì được nhiều khách săn lùng.

“Bên em mỗi ngày phát 200 số cho khách mua vàng 0,1 chỉ. Khách xếp hàng vào đầu ngày, bán rất nhanh. Đến hôm Thần tài, dự kiến bên em cũng chỉ phát 200 số, bán ra đủ 200 phần. Khách muốn mua phải đến xếp hàng sớm. Có thể ngày Thần tài sẽ đông hơn nữa”, nữ nhân viên nói.

Vàng 0,1 chỉ bán 200 phần mỗi ngày tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Nhiều người đến tìm loại vàng này để mua trước ngày Thần tài nhưng đều được báo hết. Trong khi khách hàng trẻ chọn ra về, hôm sau quay lại sớm thì nhiều dân văn phòng lựa chọn vàng nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ. Tại cửa hàng này, vàng nhẫn, vàng nữ trang vẫn đầy đủ, riêng vàng miếng “tùy thời điểm” có hàng.

Ghi nhận tại một số cửa hàng vàng khác tại TP.HCM, lượng khách đến tìm mua vàng trước ngày Thần tài khá cao. Nhiều cửa hàng dự báo, đến mùng 9, mùng 10, nhu cầu mua vàng sẽ tăng cao hơn nữa. Cửa hàng cũng sẽ huy động hết nhân viên làm việc thay vì luân phiên ca như hiện nay.

Giá vàng hôm nay 24/2 tăng dữ trước ngày Thần tài

Nhu cầu mua vàng tăng cao bất chấp giá vàng đang tăng dữ dội. Giá vàng hôm nay 24/2 mùng 8 Tết tăng dữ dội ở cả vàng miếng, vàng nhẫn lẫn vàng nữ trang.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) niêm yết vàng miếng SJC bán ra 184,6 triệu đồng/lượng, mua vào 181,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán đến 3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC bán ra 184,1 triệu đồng/lượng, mua vào 181,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI, Mi Hồng đều niêm yết vàng miếng SJC và vàng nhẫn ngang giá nhau: bán ra 184,6 triệu đồng/lượng, mua vào 181,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng đã đồng loạt tăng vọt ngay sau khi kỳ nghỉ Tết, khi tăng đến 3,6 triệu đồng/lượng. Mức tăng khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ còn vài hôm nữa là ngày Thần tài. Nhu cầu mua vàng trước và đúng ngày Thần tài thường tăng mạnh.

Trên thế giới, giá vàng đang tiếp tục tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong ba tuần qua. Giá vàng thế giới theo cập nhật đến sáng 24/2 có thời điểm tăng lên 5.180 USD/ounce, trong phiên sáng tại các thị trường châu Á. Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 1/2026.