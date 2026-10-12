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Những dự án nào của Mường Thanh vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại Hà Nội?

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Theo Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, có 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý.

Những dự án nào của Mường Thanh vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại Hà Nội? - 1

Điều kiện căn hộ tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được cấp sổ
Điều kiện căn hộ tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được cấp sổ

Dự thảo nghị quyết của Hà Nội đề xuất với những căn hộ được phép tồn tại, sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người mua nhà tại 12 dự án...

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Theo Hoàng Lâm/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 11:50 AM (GMT+7)
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