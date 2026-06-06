Nhọc nhằn mưu sinh từ nghề “mót sắt” công trường

Từ sáng sớm, khi nhiều người dân Thủ đô còn chưa bắt đầu ngày mới, những lao động nhặt phế liệu đã âm thầm khom mình giữa đống đổ nát công trình, nhặt nhạnh từng mẩu sắt vụn, nhọc nhằn mưu sinh và hy vọng về một cuộc sống đỡ khó khăn hơn nơi “đất chật người đông” này.

Cả tuần nay, bà Nguyễn Thị H (60 tuổi) đều dậy từ tờ mờ sáng, cẩn thận nhặt từng đoạn thép nhỏ ở công trình phá dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ cho đại dự án của Hà Nội. "Hôm nào may mắn thì kiếm được gần 500 nghìn đồng, còn bình thường khoảng 200-300 nghìn đồng mỗi ngày", bà H phấn khởi nói.

Một lao động nhặt phế liệu khác chia sẻ: "Dù thời tiết mùa này nắng nóng lên đến cả 40 độ C nhưng ngày nào tôi cũng ra đây từ 5 giờ sáng. Hôm nhiều thì được vài trăm nghìn đồng, hôm ít chỉ đủ tiền ăn trong ngày".

Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh nhưng vẫn là nguồn sống của nhiều gia đình lao động nghèo mưu sinh ở Thủ đô.

Giữa đống gạch đá ngổn ngang của một công trình đang phá dỡ tại Hà Nội, những lao động nghèo cặm cụi tìm kiếm những mẩu sắt vụn còn sót lại để bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

Đống phế thải xây dựng với nhiều người là rác bỏ đi, nhưng với họ đó lại là cơ hội để kiếm thêm một ngày công lao động.

Dưới cái nắng đầu hè, người lao động vẫn kiên nhẫn lật từng đống gạch vụn để tìm kiếm những mẩu sắt thép có thể bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

"Sáng nào tôi cũng dậy từ rất sớm để đi nhặt sắt vụn. Công trường hoạt động là phải rời đi ngay nên chỉ tranh thủ được vài tiếng đồng hồ. Bán xong số phế liệu này, tôi lại về chợ bán rau, làm thêm được đồng nào hay đồng đó", chị Hương, một lao động nhặt phế liệu “thời vụ” tâm sự.

Thành quả sau những giờ “mót sắt”.

Khi đã gom đủ phế liệu, họ nhanh chóng đem về nơi tập kết.

Những thanh thép ngắn, đinh sắt hay mẩu kim loại tưởng chừng vô giá trị lại trở thành nguồn thu nhập giúp nhiều lao động nghèo trang trải cuộc sống hằng ngày.

Mỗi ngày mưu sinh với nghề nhặt phế liệu là mỗi ngày những người lao động nghèo phải đối mặt với không ít hiểm nguy. Những tai nạn tưởng chừng nhỏ có thể để lại hậu quả lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của họ.