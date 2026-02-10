NHNN bơm - hút tiền cao kỷ lục

Theo đó, trong kỳ báo cáo của Yuanta Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng quy mô hỗ trợ thanh khoản rõ rệt qua kênh OMO (bơm - hút tiền). Tổng khối lượng phát hành đạt 229.8 nghìn tỷ đồng, tập trung ở các kỳ hạn 28ngày (95.8 nghìn tỷ), 56 ngày (68.1 nghìn tỷ) và 7 ngày (65.8 nghìn tỷ). Lượng đáo hạn ở mức 65.6 nghìn tỷ đồng, theo đó NHNN bơm ròng khoảng 164.2 nghìn tỷ đồng ra hệ thống. Quy mô OMO lưu hành tăng mạnh lên mức kỷ lục mới, 480.2 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND tăng mạnh đầu tuần rồi hạ nhiệt. Lãi suất qua đêm tăng từ 9.12% (02/02) lên đỉnh 16.39% (03/02), sau đó giảm về 8.60% trong phiên 5/2.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở kỳ hạn 1 tuần tăng lên 13.44% (3/2) rồi giảm về 8.85% (5/2); trong khi các kỳ hạn dài hơn ổn định hơn nhưng vẫn neo cao từ 8.27% - 8.9% cho các kỳ hạn từ 2 tuần – 6 tháng. Ngược lại, lãi suất LNH USD kỳ hạn qua đêm gần như đi ngang quanh 3.65%.

Nhìn chung, lãi suất LNH tăng mạnh đầu tuần do nhu cầu vốn thanh toán nghĩa vụ thuế cuối tháng của các doanh nghiệp tăng cao và việc các tổ chức tín dụng gia tăng dự trữ tiền mặt phục vụ cao điểm dịp Tết.

Đồng thời, NHNN có thể sẽ cần sử dụng thêm các công cụ khác như nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ để bổ sung thanh khoản ngắn hạn cho hệ thống nếu cần thiết, trong bối cảnh dư nợ OMO đang ở mức cao kỷ lục, hơn 480 nghìn tỷ.

Trong tuần giáp Tết này, lãi suất LNH có thể duy trì mức cao sau nhịp tăng mạnh vừa qua và kỳ vọng sẽ sớm hạ nhiệt sau dịp Tết Nguyên đán.

Trên thị trường ngoại hối, trong kỳ báo cáo, giá USD phục hồi nhẹ, tăng 0.66% WoW, khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế sau giai đoạn biến động mạnh cuối tháng 1, dù nhiều dữ liệu lao động Mỹ gây thất vọng trong tuần như: Báo cáo lao động ADP giảm mạnh và số vị trí tuyển dụng mới lao dốc. Điểm tích cực là chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất trong tháng 1 tăng lên 52.6 điểm, cao hơn nhiều so với kỳ vọng.

Trong khi đó, cả ECB và BoE đều giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần trước: BoE có kết quả bỏ phiếu sát sao và ám chỉ có thể sớm cắt giảm lãi suất, khiến GBP mất giá (-0.5% WoW) mạnh nhất trong nhiều tháng. ECB cũng duy trì lãi suất điều hành ở mức 2.15%, đồng thời tỏ ra thận trọng khi lạm phát giảm nhẹ, khiến EUR giảm nhẹ trong tuần.

Tại châu Á, một thành viên Hội đồng BoJ kêu gọi tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát cơ bản đang tiến sát mục tiêu 2%. Tuy vậy, JPY lại suy yếu mạnh trong tuần (-1.6%WoW), do chênh lệch lãi suất còn cao và bất định trước cuộc bầu cử sắp tới.

Trong nước, tỷ giá chính thức nhìn chung ổn định, trong khi tỷ giá tự do biến động mạnh. Chốt tuần 6/2, tỷ giá trung tâm ở mức 25,065 VND/USD (-0.04% WoW). Tỷ giá mua/ bán tại NHTM lần lượt 25,730/26,140 VND/USD, chỉ nhích nhẹ (+0.04%/+0.11%WoW), cho thấy cung - cầu USD trong hệ thống ngân hàng không chịu áp lực đáng kể. Tuy nhiên, tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh lên 27,250 VND/USD (+3.02% WoW), nới rộng chênh lệch với kênh ngân hàng.

Trong bối cảnh biến động lớn của thị trường vàng trong tuần, giá vàng thế giới dao động mạnh. từ 4,661 USD/oz (ngày 2/2) lên vùng 4,965 USD/oz (6/2), trong khi vàngSJC biến động đáng kể, khi giá bán từ 166.0 triệu đồng/lượng (2/2) lên 180.2 triệu (4/2) rồi quay về 176.5 triệu (6/2).

Trong tuần này (9 -14/2), tỷ giá chính thức có thể tiếp tục đi ngang khi đồng USD trên thị trường quốc tế điều chỉnh sau nhịp tăng vừa qua, trong khi tỷ giá thị trường tự do có thể còn nhiều biến động dưới ảnh hưởng của giá vàng trong nước quay lại đà tăng trong tuần giáp Tết.