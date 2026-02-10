Thuê livestream nước ngoài, lập gian hàng giả mạo trên Shopee, TikTok để bán thuốc xương khớp ‘dỏm’

Sau một thời gian dài dày công điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá thành công chuyên án 868T, đánh sập hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.

Từ chuyên án này, lực lượng Công an Thanh Hóa đã lật tẩy những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, như thuê người livestream tại nước ngoài, lập xưởng sản xuất tại các vùng hẻo lánh và lợi dụng sàn thương mại điện tử để quảng cáo, bán các sản phẩm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Phương tiện, máy móc các đối tượng dùng để sản xuất thuốc giả.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi của các đối tượng. Để qua mắt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, chúng thiết lập một quy trình khép kín.

Lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức để phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người dân, đặc biệt nhóm khách hàng là người cao tuổi, phụ nữ sử dụng các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, đau nhức, tê bại và thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng da, giảm nám, tàn nhang và cân bằng nội tiết tố nữ, các sản phẩm thực phẩm tăng chiều cao, bổ sung DHA (có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Úc)…

Công đoạn sản xuất, đóng gói hoàn thiện sản phẩm được làm rất sơ sài.

Các đối tượng đã mua nguyên liệu "trôi nổi" trên thị trường, thuê nhà xưởng, nhân công, đầu tư dây chuyền, máy móc sản xuất hiện đại để sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh như: Glucosamine, Collagen Biontin, DHA Plus, GH Creation, Viên nám Glutathion 600, Profeessor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ), Cường lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan,…).

Các đối tượng thường thuê địa điểm sản xuất tại khu vực vắng người qua lại, xa khu dân cư, công nhân sản xuất là anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương khác, dùng máy trộn nguyên liệu, chia viên sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm.

Sử dụng các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tài khoản bán hàng trên Tiktok, Shoppe sau đó livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link dẫn đến trang bán hàng giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng, tuy nhiên đều là các trang giả mạo thương hiệu.

Các loại thuốc và thực phẩm chức năng giả đang được các đối tượng hoàn thiện.

Đặc biệt, các đối tượng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi, quan tâm rất lớn. Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp, người bán không để thông tin hoặc mờ một phần thông tin về kho hàng gây khó khăn cho người mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu người tiêu dùng.

Các loại thuốc, thực phẩm chức năng do các đối tượng sản xuất và bán bị thu giữ.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, ngày 28/1, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá "mắt xích" đầu tiên do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, Hà Nội) cầm đầu, chuyên làm giả viên nám Glutathion 600. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm sản xuất và kho hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.

Ngày 30/1, phối hợp cùng Cục Cảnh sát môi trường và Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra tiếp tục bóc gỡ thêm một nhánh khác do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990) điều hành, thu giữ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng giả như Collagen, DHA và canxi tăng chiều cao.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét tại nơi sản xuất, nơi làm việc, cất giấu hàng hóa của các đối tượng.

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 7.000 hộp thành phẩm cùng hơn 1,1 tấn viên nén và gần 22,5 tấn bột nguyên liệu, phụ gia không rõ nguồn gốc, cùng hệ thống 15 loại máy móc hiện đại từ máy dập viên, máy khắc Laze đến máy đóng gói co nhiệt.

Ước tính, nếu số nguyên liệu này được tiêu thụ trót lọt, tổng giá trị hàng giả bán ra thị trường có thể lên đến 150 tỷ đồng. Thực tế chỉ tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt giữ.

Ngày 31/1, lực lượng công an tiếp tục truy quét nhóm đối tượng chuyên buôn bán thuốc đông y giả tại nhiều tỉnh thành như Vĩnh Long, An Giang và TP HCM. Hàng loạt nhãn hiệu thuốc xương khớp nổi tiếng vốn không được phép lưu hành như Profeessor’s Pill (Khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (Khớp đỏ) hay Tọa Cốt Thiên Ma... đã bị thu giữ với số lượng lớn. Tất cả đều được dán nhãn mác giả mạo nguồn gốc nước ngoài nhằm trục lợi từ những đối tượng yếu thế như người già và người bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố 26 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thuốc chữa bệnh.

Chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm thu hồi triệt để các sản phẩm độc hại đang lưu thông, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật để bảo vệ sức khỏe Nhân dân.